Apple pourrait ajouter la connectivité satellite à son Apple Watch Pro

L’Apple Watch 8 ne devrait plus tarder à être dévoilée, et nous pourrions bien voir apparaître à ses côtés un modèle premium, la Apple Watch Pro. Et, il semblerait que Apple a d’ambitieux projets pour ce wearable particulier.

Selon le très fiable Mark Gurman de Bloomberg, Apple a discuté de l’ajout de la connectivité satellite à sa gamme de smartwatches. Il s’agit d’une fonctionnalité haut de gamme adaptée à une montre haut de gamme, et elle pourrait avoir du sens pour un futur modèle d’Apple Watch.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l’Apple Watch Pro (qui a reçu une variété de noms dans les fuites que nous avons vues jusqu’à présent), mais la capacité d’interroger les satellites directement serait utile dans les scénarios où les réseaux Wi-Fi et cellulaires ne sont pas disponibles. Apple positionne apparemment le nouveau modèle de smartwatch comme un appareil plus robuste, axé sur l’extérieur, avec un design modifié — qui pourrait s’attaquer aux smartwatches haut de gamme que Garmin fabrique pour les coureurs et les randonneurs.

L’idée est qu’une connexion satellite serait utilisée pour « signaler des incidents majeurs dans des endroits dépourvus de service cellulaire », ce qui ressemble exactement à une fonction dont les aventuriers chevronnés auraient besoin. La même fonction serait en préparation pour l’iPhone.

Ce qui n’est pas clair, c’est si l’une de ces fonctionnalités apparaît dans les appareils qu’Apple va dévoiler lors de son événement du 7 septembre. Il est possible que nous devions attendre encore un an ou deux pour avoir des iPhone et des Apple Watch connectées par satellite.

L’avenir de la connexion

Les services Internet par satellite ne cessent de croître et de s’étendre. Au fil du temps, les obstacles à la connexion aux satellites en orbite vont être encore plus réduits. En d’autres termes, vous n’aurez plus besoin d’une encombrante antenne ou d’un téléphone extrêmement onéreux pour vous connecter à un réseau satellite. C’est important lorsque l’on essaie d’intégrer cette technologie dans un appareil compact et abordable qui plaît aux consommateurs, comme un smartphone ou une smartwatch.

Dans un premier temps, le service prévu par Apple pourrait être réservé aux urgences : en d’autres termes, vous pourrez envoyer des SMS et contacter les services d’urgence lorsque vous n’avez pas d’autres possibilités de connexion, mais vous ne pourrez pas consulter vos e-mails ou naviguer sur le Web. Toutefois, la fonctionnalité est susceptible de devenir plus avancée au fil du temps.

« À terme, les utilisateurs pourraient disposer d’un accès mondial à Internet et être en mesure de passer des appels téléphoniques réguliers par des liaisons par satellite », écrit Gurman. « La combinaison de réseaux 5G rapides et de services par satellite pourrait un jour transformer l’iPhone en l’appareil de communication mondial le plus puissant qui soit ».