Ces futures ampoules Philips Hue Lightguide sont étonnantes et design !

Signify s’apprête à lancer une nouvelle gamme étonnante d’ampoules pour sa marque Philips Hue, car l’entreprise continue d’innover dans sa gamme d’éclairage intelligent à base de LED.

En effet, Philips Hue est prêt à élargir sa gamme d’accessoires, du moins selon la dernière fuite. La société semble être en train de préparer trois nouvelles lumières connectées qu’elle appelle « Philips Hue Lightguide » et qui sont décrites comme offrant « des formes uniques pour correspondre à votre style ». Bien qu’ils semblent incroyablement élégants, ils viendront avec un prix élevé.

Philips Hue n’a pas encore annoncé ces nouvelles lampes connectées, mais elles ont fait surface avant l’heure sur Amazon en Allemagne et ont été repérées par Hueblog. Voici comment Philips Hue décrit la nouvelle gamme Lightguide E27 :

Les ampoules LED Philips Hue Lightguide diffusent une lumière vive et brillamment colorée que vous pouvez atténuer au niveau parfait dans des millions de nuances de couleur et de blanc pour créer la bonne ambiance dans n’importe quelle pièce de votre maison. Les ampoules LED Philips Hue Lightguide sont dotées d’un tube interne distinctif et d’une finition brillante et réfléchissante qui leur confère une lumière particulière.

Le design des produits Lightguide présente un châssis en verre transparent avec une ampoule à l’intérieur. Les nouvelles ampoules décoratives se déclinent en trois formes : triangle, ellipse et globe.

Les ampoules sont également grandes, avec une hauteur d’un peu moins de 20 cm et une largeur de 15 cm. Ces ampoules ne sont clairement pas conçues pour être cachées dans un abat-jour, mais plutôt pour être exposées comme de magnifiques ampoules dans des luminaires ouverts.

Un.prix assez élevé

Les ampoules prennent en charge la lumière blanche ainsi que les couleurs d’ambiance, avec une luminosité maximale de 500 lumens à 2 700 Kelvin. Le listing Amazon présente trois tailles et formes différentes pour les ampoules Lightguide. En termes de technologie, ces ampoules sont équipées de Bluetooth et de Zigbee. Si vous disposez de l’un des modules complémentaires Philips Hue Smart Bridge, vous pourrez également les contrôler avec l’application Home d’Apple, HomeKit et Siri.

Aucune date de sortie n’a été communiquée pour les lampes connectées Lightguide, mais Hueblog pense qu’elles pourraient être commercialisées en septembre. On s’attend à ce qu’elles fassent partie des lumières connectées les plus chères de Philips Hue, Amazon indiquant qu’elles commencent à 75 euros. Nous en saurons peut-être plus sur cette nouvelle gamme, notamment sur les prix et la disponibilité exacts, cette semaine à l’IFA 2022. Signify, la société propriétaire de Philips Hue, a l’habitude d’annoncer ses nouveaux produits lors de cet événement, qui est connu comme le plus grand salon technologique d’Europe.