iPhone 14 Pro : le nouveau brevet d’Apple montre comment elle va délaisser l’encoche

L’iPhone 14 Pro d’Apple abandonnera probablement l’encoche lorsqu’il fera ses débuts en septembre, comme le prédisent les rumeurs. Et maintenant, le nouveau brevet du fabricant basé à Cupertino montre comment le célèbre géant de la technologie prévoit de le faire.

Selon les dernières informations de The Verge, les premières prédictions concernant la prochaine série d’iPhone 14 haut de gamme, tels que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, indiquent que l’encoche serait supprimée.

Alors que les options d’entrée de gamme de la prochaine série d’iPhone 14 devraient toujours afficher l’encoche, les options « Pro » plus chères sont susceptibles d’être sans encoche.

Le site d’information technologique en ligne rapporte que l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a récemment publié une nouvelle demande de brevet émanant directement du fabricant de l’iPhone. Et, ce nouveau dépôt de brevet nous donne un aperçu de ce à quoi le tout premier iPhone sans encoche pourrait probablement ressembler.

En lieu et place de l’encoche, qui loge quelques capteurs et la caméra frontale, Apple aurait l’intention de la remplacer par une découpe en forme de pilule. Mais outre la découpe de la pilule, il est également accompagné d’un petit cercle, qui logera la caméra frontale, analogue à la plupart des smartphones Android de nos jours.

Plusieurs technologies à masquer

Selon la société, le design à encoche des iPhone, qui a vu le jour pour la première fois en 2017 lorsqu’Apple a présenté l’iPhone X, s’adapte à quelques composants. Il comprend la caméra frontale, le haut-parleur et le microphone de l’appareil mobile. En plus de cela, il comprend également quelques capteurs, dont un capteur de proximité et un capteur de lumière ambiante. Sans oublier qu’elle abrite également une caméra infrarouge, un illuminateur de flux et un projecteur de points.

Il semble donc que l’encoche soit remplie d’un tas de technologie, mais Apple a tout de même réussi à la rendre plus petite lorsque le géant technologique a présenté la série d’iPhone 13. Mais cette fois, un nouveau brevet suggère comment Apple travaille à supprimer le design de l’encoche en faveur d’un look avec un poinçon en forme se i.