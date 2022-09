Samsung dépose une demande de brevet pour un smartphone à double écran

Une demande de brevet déposée par Samsung auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle, également connu sous le nom de WIPO, découverte par SamMobile, pourrait nous donner un indice sur la direction que Samsung pourrait prendre avec un smartphone à double écran. La demande de brevet concerne un smartphone doté d’un deuxième écran transparent à l’arrière. L’écran arrière, lorsqu’il est éteint, ne se distingue pas du reste du panneau arrière du smartphone.

En 2018, ZTE a sorti le Nubia X avec un écran LCD de 6,26 pouces orienté vers l’avant et offrant une résolution de 2 280 x 1 080 pixels. Les biseaux ont été fortement réduits à l’exception d’un petit front et d’un menton conduisant à un ratio écran/corps de 93,6 %. ZTE a pu réaliser ce résultat en éliminant le capteur frontal. Le fabricant a toutefois ajouté un écran OLED de 5,1 pouces à résolution plus faible à l’arrière (1 520 x 720 pixels).

La demande de brevet déposée par Samsung semble envisager un affichage permanent (Always-on Display) pour le panneau arrière qui pourrait n’afficher que certaines informations lorsqu’il n’est pas utilisé, comme le logo Samsung. L’écran occuperait environ 60 % de la partie inférieure du panneau arrière, avec un logement pour une configuration à trois caméras dans le coin supérieur gauche de l’arrière du smartphone.

Le brevet a été déposé en janvier dernier et, comme pour tout brevet déposé, il est toujours possible que les innovations mentionnées dans la demande ne voient jamais le jour. Cependant, Samsung est devenu le principal fournisseur de smartphones pliables au cours des dernières années, car il a transformé le rêve de transformer le smartphone en tablette en Galaxy Z Fold, dont le modèle de quatrième génération vient d’être lancé.

Le Galaxy Z Fold s’ouvre comme un livre, car l’écran externe de 6,2 pouces est éclipsé par l’écran de la taille d’une tablette de 7,6 pouces qui se révèle à l’ouverture de l’appareil. Samsung a également déposé un brevet sur un facteur de forme enroulable et a soumis une demande de brevet pour un smartphone avec un écran coulissant. L’entreprise vient également de lancer le modèle de quatrième génération de son Galaxy Z Flip à clapet, qui se retire rapidement de votre poche et s’ouvre en se retournant pour devenir un smartphone de 6,7 pouces.

Dans la demande de brevet, Samsung décrit l’appareil comme ayant « un boîtier comprenant une première surface et une seconde surface orientée dans une direction opposée à la première surface ; un premier affichage qui est disposé sur la première surface et produit un écran dans une première direction ; et un second affichage qui est disposé sur la seconde surface et produit un écran dans une seconde direction qui est une direction opposée à la première direction, dans lequel le second affichage peut être configuré pour être au moins partiellement transparent afin d’exposer visuellement au moins une partie d’une zone interne de la seconde surface. Divers autres modes de réalisation sont possibles ».

Pas une finalité

La demande indique que le nom de la soumission est « Appareil électronique comprenant un affichage transparent ». Et bien qu’il puisse y avoir un marché pour un tel smartphone, Samsung semble plus intéressé à rendre ses smartphones pliables Fold et Flip plus grand public. L’une des façons d’y parvenir est de produire des variantes de milieu de gamme moins onéreuses de ses smartphones pliables et de les vendre sous la marque Galaxy A, qui connaît un grand succès.

Actuellement, Microsoft vend un téléphone à double écran dont le facteur de forme est bien différent de celui envisagé par Samsung pour son appareil à double écran. Le Surface Duo 2 se compose de deux écrans AMOLED de 5,8 pouces protégés par le Gorilla Glass Victus avec une résolution de 1 344 x 1 892 pixels, reliés par une paire de charnières. Lorsqu’ils sont entièrement ouverts, les deux écrans forment un grand écran de 8,3 pouces (avec les charnières entre les deux écrans) d’une résolution de 1 892 x 2 688 pixels. Avant même Microsoft et le Nubia X, le ZTE Axon M était doté d’un double écran avec deux écrans LCD de 5,2 pouces affichant chacun une résolution de 1 080 x 1 920 pixels.

Malgré la demande de brevet, cela semble être un projet que Samsung mettrait de côté pour l’instant et peut-être revu à un moment donné dans un avenir lointain. Pour l’instant, l’entreprise a beaucoup de projets en cours avant de se lancer un nouveau facteur de forme.