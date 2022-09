Le Xiaomi 13 et le Redmi Note 12 pourraient être prochainement lancés

Le Xiaomi 12S Ultra a été lancé il y a quelques semaines à peine, mais maintenant une fuite sous la forme de dépôts de la CEE (Commission économique eurasienne) laisse entendre une nouvelle série de smartphones de la part du géant chinois. Il semble qu’il y ait deux nouveaux appareils Xiaomi et Redmi à venir, et l’un d’eux pourrait être le prochain flagship — le Xiaomi 13.

MySmartPrice a déniché les listings, qui contiennent quatre mystérieux numéros de modèle de deux appareils présumés. Les smartphones de Xiaomi portent les numéros de modèle 2210132G et 2210133G, tandis que les Redmi sont désignés par les numéros de modèle 22101316G et 22101316UG.

Malheureusement, les listes n’offrent pas beaucoup d’informations en termes de spécifications, et si l’on doit simplement spéculer, on peut dire que le « G » à la fin signifie « Global » — ce qui laisse entendre que nous pourrions voir ces appareils en dehors de la Chine.

Parmi les autres rumeurs, la série Xiaomi 13 sera probablement lancée vers la fin de l’année — entre novembre et décembre. Ce lancement coïnciderait avec le lancement du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, une puce attendue lors du Tech Summit de Qualcomm en novembre. En effet, il y a des chances, comme son prédécesseur avant lui, que le Xiaomi 13 soit équipé de la dernière puce de Qualcomm.

D’autres rumeurs concernant le Xiaomi 13 incluent une batterie à une seule cellule et le support d’une recharge filaire de 100 W, et sans fil de 50 W. Plus tôt dans le mois, une source a donné un aperçu de la résolution et de la technologie de l’écran du Xiaomi 13, indiquant que nous aurons un panneau AMOLED LTPO avec une résolution Quad HD+, soit 2 560 x 1 440 pixels.

Quant à la série Redmi Note 12, aucune rumeur actuellement sur ce que l’on peut attendre du successeur direct du Redmi Note 11.