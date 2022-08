Snapchat a lancé la fonctionnalité « Dual Camera » qui permet aux utilisateurs de capturer différents points de vue de leur moment en utilisant à la fois les caméras avant et arrière de leur smartphone.

La fonctionnalité a été présentée pour la première fois lors du Snap Partner Summit 2022, et elle est désormais disponible pour les utilisateurs d’iOS. Snapchat a également annoncé que cette fonctionnalité sera disponible sur Android dans les mois à venir. Cette fonction arrive directement sur Snapchat au moment même où BeReal, l’application de partage de photos nostalgiques utilisant les deux caméras, fait son entrée dans le secteur du grand public.

L’attrait de BeReal réside en partie dans l’ensemble relativement minimal de fonctionnalités et dans la banalité de ce que les utilisateurs voient lorsqu’ils ouvrent l’application. Elle ne prend en charge que les images, il n’y a qu’une seule mise en page pour les photos et elle n’inclut aucun outil d’édition. La version de Snapchat est plus robuste que celle de BeReal.

Tout d’abord, pour vous offrir un choix d’options de mise en page, il existe quatre configurations pour la fonctionnalité de double caméra : des fenêtres empilées verticalement, côte à côte, image dans l’image (la plus similaire à BeReal) et des découpes. Vous pouvez également utiliser les fonctions créatives de Snapchat, comme la musique, les autocollants et les objectifs, pour améliorer votre snap ou votre vidéo.

Pour essayer cette nouvelle fonctionnalité, mettez à jour l’application avec la version la plus récente et lancez Snapchat ; vous remarquerez une nouvelle icône dans la barre d’outils de la caméra. Vous pourrez commencer à générer des Snaps et des Stories, ainsi que des films Spotlight plus professionnels, avec une double perspective d’une seule pression.

Snapchat affirme que la double caméra est un moyen créatif pour sa communauté de capturer des moments passionnants tout en faisant partie de la mémoire.