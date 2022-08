Zoom va combler une lacune dans les réunions : la traduction en langue étrangère

by

Se débattre dans un appel Zoom en langue étrangère pourrait bientôt être du passé grâce à une nouvelle mise à jour. La plateforme de vidéoconférence Zoom a révélé que des sous-titres traduits seront bientôt disponibles pour les utilisateurs, avec 12 langues prises en charge initialement.

Cependant, tout le monde ne bénéficiera pas de cette nouveauté, car il faudra posséder un compte Zoom payant, puis payer une option supplémentaire pour profiter de cette fonctionnalité. Selon Zoom, les sous-titres traduits réduisent le besoin d’interprètes et d’intégrations tierces afin que vous puissiez favoriser un environnement plus inclusif dans chaque réunion et webinaire.

« Que vous soyez une grande entreprise menant des activités dans plusieurs langues ou une université mondiale avec des inscriptions multinationales, les sous-titres traduits aident à combler les écarts linguistiques », a déclaré la société.

En plus d’être traduites et affichées en temps réel, les légendes traduites apparaîtront dans la transcription complète de l’enregistrement si une réunion ou un webinaire est enregistré — mais pas sur l’enregistrement lui-même.

Les langues initialement prises en charge sont l’allemand, l’anglais, le français, l’italien, le néerlandais, le portugais, le russe, l’espagnol et l’ukrainien, le mandarin, le japonais et le coréen étant également disponibles en version bêta. Le module complémentaire est disponible avec toute licence Zoom payante au prix de 5 euros par mois et par utilisateur, mais tous les types de licence d’un compte payant (y compris la licence de base) peuvent tirer parti de cette fonctionnalité lorsqu’elle est achetée.

Teams fait pareil !

Une fois activés depuis le portail Web de Zoom, les sous-titres traduits suivent les paramètres configurés par l’hôte, ce qui signifie qu’une fois activés par l’hôte, tous les participants et les invités peuvent les utiliser dans leur réunion ou leur webinaire. Les transcriptions complètes peuvent être activées pendant une réunion, le texte s’affichant dans une fenêtre sur le côté droit de l’interface.

Ce lancement intervient quelques jours après que Microsoft Teams, le grand rival de Zoom, a également annoncé l’arrivée des sous-titres traduits en direct sur sa plateforme. Lors du lancement et de la configuration d’un appel, les utilisateurs de Teams pourront sélectionner les sous-titres en direct dans la langue de leur choix, ce qui les aidera à mieux se comprendre avec les autres participants.