Xiaomi prévoirait une nouvelle marque de smartphone avec une version stock d’Android

Reste à savoir si les appareils de la nouvelle marque seront également commercialisés en France. Apparemment, Xiaomi vise surtout le marché indien, où les smartphones Pixel de Google ne jouent guère de rôle et où OnePlus, la filiale de OPPO, est tombée de plus en plus en disgrâce après un démarrage en fanfare en raison de son éloignement du marché des « passionnés de technologie ».

Dans ce domaine, on peut par exemple choisir entre le Snapdragon 765 et le Snapdragon 778, qui sont tous deux explicitement commercialisés par leur fabricant comme plateforme pour les appareils de jeu. En outre, Qualcomm devrait prochainement lancer de nouvelles puces pour la classe moyenne supérieure qui, grâce à l’étroite collaboration avec Xiaomi, devraient également se retrouver dans les appareils du fournisseur chinois.

Xiaomi ressusciterait également un concept qu’il avait déjà suivi avec la série A de Xiaomi, dans laquelle le matériel de l’entreprise était combiné à la variante spéciale du système d’exploitation Android One. Cette série a toutefois été abandonnée, notamment parce que Google n’a pas poursuivi Android One. Actuellement, le marché des smartphones avec Android « pur » est presque exclusivement desservi par Google avec sa série Pixel.