Fitbit peut utiliser sa fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier en Europe

Fitbit a obtenu l’autorisation d’utiliser sa fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier en Europe, après avoir reçu le marquage CE. Cette fonction, qui est désormais disponible, fonctionne comme un moniteur ECG continu et utilise le capteur PPG pour détecter les anomalies du rythme cardiaque.

Les notifications de fréquence cardiaque irrégulière sont prévues sur les Sense 2, Versa 4 et Inspire 3 dès leur lancement. Elles arriveront également sur les Fitbit Charge 5, Charge 4, Luxe, Sense, Versa 2 et Inspire 2 sous forme de mise à jour over-the-air. Cela signifie que la fonctionnalité sera disponible en France, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, au Canada, au Chili, à Hong Kong et aux États-Unis.

Fitbit a déclaré que, grâce à son application ECG et à son algorithme PPG — tous deux agréés par la FDA et marqués CE —, la Fitbit Sense 2 détecte les signes de fibrillation auriculaire, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température de la peau et bien plus encore. Il est également doté du nouveau capteur Body Response qui mesure l’ADEC pour une gestion du stress tout au long de la journée. Parmi les fonctionnalités, on trouve des notifications de rythme cardiaque irrégulier qui utilisent le capteur PPG pour évaluer le rythme cardiaque à la recherche de signes d’AFib chez les utilisateurs âgés de 22 ans ou plus sans antécédents connus de rythme cardiaque irrégulier.

« La surveillance passive va relever les choses dont vous n’auriez pas eu conscience vous-même », a déclaré le Dr Conor Heneghan, directeur des algorithmes de recherche chez Fitbit. « Elle peut vous faire savoir si des événements d’Afib se produisent pendant le sommeil, lorsque vous en êtes le moins conscient », a-t-il poursuivi.

Et le chercheur scientifique de Fitbit, Tony Faranesh, a expliqué pourquoi la recherche passive de l’Afib est si importante. « La prévalence de l’Afib n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies. Cela devient un problème », a-t-il déclaré. « Pour de nombreuses personnes, l’Afib est paroxystique ou épisodique — ce qui signifie qu’elle va et vient. Et elles peuvent aussi être asymptomatiques. Le suivi à plus long terme est un élément important pour détecter la maladie à un stade précoce ».

Améliorer la détection de la fibrillation auriculaire

La détection de la fibrillation auriculaire est importante, car cette maladie touche près de 33,5 millions de personnes dans le monde, selon le National Institutes of Health. De plus, les patients ne présentent souvent pas de symptômes visibles de cette affection cardiaque. L’AFib ne met généralement pas la vie en danger en soi, mais elle reste grave, car un traitement approprié est nécessaire pour éviter un accident vasculaire cérébral.

De nombreuses entreprises ont développé et vendu des détecteurs sophistiqués de fibrillation auriculaire. Elles cherchent à remplacer les moniteurs Holter traditionnels et encombrants que les médecins envoient à leurs patients lorsqu’ils soupçonnent un cas de fibrillation auriculaire.

Fitbit n’est pas le seul à suivre l’Afib en continu — et Apple a également annoncé qu’elle surveillera aussi passivement l’Afib dans watchOS 9. Cependant, Apple cible la fonctionnalité aux personnes déjà diagnostiquées avec une fibrillation auriculaire.