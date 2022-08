Android Auto 8.0 pourrait vous décevoir

by

À ce jour, Android a connu de nombreuses incarnations, allant au-delà de ce que Google avait envisagé et supporté officiellement. Bien sûr, toutes ces variantes d’Android ne sont pas égales, et certaines sont plus abouties que d’autres. Malheureusement, cela s’applique également aux produits dérivés d’Android de Google, dont certains semblent être « abandonnés ».

Android Auto, qui est lié, mais distinct d’Android Automotive, est le moyen le plus simple de connecter votre smartphone au tableau de bord d’une voiture compatible. Que ce soit par le biais d’un câble USB ou d’une connexion sans fil, vous pouvez profiter des applications de navigation et de divertissement de votre smartphone sans avoir à vous soucier de son petit écran. Malheureusement, Android Auto a un passé plutôt médiocre en matière de fiabilité et de stabilité, en particulier lorsque Google apporte des modifications qui prennent des semaines à corriger.

Au début, il semblait que Google laissait Android Auto languir au lieu de se concentrer sur Android Automotive. Cependant, il y a quelques mois, la société a fait naître l’espoir que la plateforme automobile recevrait enfin l’attention qu’elle mérite. Avec la sortie de la version 8.0 de l’application, on pourrait supposer qu’il s’agit d’une mise à jour majeure qui apporte les nouvelles fonctionnalités promises. Malheureusement, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

En un mot, Android Auto 8.0 ne contient rien de plus que la série habituelle de corrections de bugs, selon Android Police. D’une part, c’est une bonne chose, étant donné la façon dont la plateforme a été instable ces derniers temps. D’autre part, il ne semble pas qu’il soit digne d’obtenir une version « majeure » si c’est tout ce qu’elle contient. Un autre numéro dans la série 7.x aurait probablement été moins confus et décevant.

Les derniers fans et utilisateurs d’Android Auto seront probablement plus déçus par le fait que le changement d’interface le plus excitant de Google est toujours absent.

Après avoir fait l’objet d’une fuite l’année dernière, la fonctionnalité d’écran divisé, dont le nom de code est « Coolwalk », a été officiellement confirmée à la I/O en mai dernier. Certes, cela pourrait se faire par le biais d’un changement côté serveur, mais il ne semble pas y avoir d’indication de ce que nous verrons dans la version 8.0 de l’application.

Pour aggraver les choses, 9to5Google rapporte une autre mise à jour de rupture, cette fois sous la forme d’une version de maintenance 7.8.6. Les propriétaires de plusieurs marques de smartphones, y compris un Pixel, signalent qu’ils obtiennent des messages d’erreur « téléphone non compatible » lorsqu’ils essaient d’utiliser Android Auto après la mise à jour. Étant donné l’état de la plateforme au cours des deux dernières années, l’arrivée de ce bug n’est pas trop choquante. Malheureusement, cela montre aussi tout le travail que Google doit encore faire pour éviter qu’Android Auto ne soit la risée de l’industrie automobile.