La puce Snapdragon 8 Gen 2 va se concentrer sur l’efficacité de la batterie

De cette façon, Qualcomm peut activer et désactiver des cœurs avec des enveloppes de rationnement consommation/performance beaucoup plus variées , en fonction de la tâche à accomplir, ce qui garantit une consommation optimale de la batterie à tout moment. En fait, en mai dernier, une fuite a indiqué que les tests d’efficacité du Snapdragon 8 Gen 2 se passaient très bien, et qu’il avait obtenu de meilleurs résultats que ses prédécesseurs directs à cet égard.

Le chipset Snapdragon 8 Gen 2, connu sous le nom de code Kailua, a reçu le numéro de modèle SM8550 et les dernières rumeurs sur sa composition dressent un tableau plutôt inhabituel. Il serait doté d’un cœur rapide Cortex-X3, qui offre un gain de performance de 25 % par rapport au X1 des modèles Snapdragon 8 Gen 1, ainsi que de deux Cortex-A715, deux Cortex-A710 et trois Cortex-A510 .

À cette fin, Qualcomm aurait rassemblé les équipes qui ont travaillé sur l’une de ses puces les plus performantes en termes de rapport puissance/performance — le Snapdragon 835 — qui fonctionnait avec une fréquence d’horloge maximale relativement modeste de 2,3 GHz et était un champion de la consommation d’énergie pour l’époque.