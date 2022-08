Mark Zuckerberg annonce que le Quest Pro (Project Cambria) sortira en octobre

La réalité virtuelle (VR) et même le Métaverse ont peut-être été relégués au second plan dans l’actualité, mais cela ne signifie pas qu’ils ont disparu de la carte. La présence de la VR a certainement été vue et ressentie à la Gamescom, et il se pourrait même que de plus grandes nouvelles nous parviennent dans les prochains mois. Il y a très peu de grands noms sur le marché de la RV en ce moment, à part HTC Vive et Oculus, bien que ce dernier ait été englouti par la marque Meta de sa société mère. Certains pleurent peut-être encore la mort d’Oculus, mais Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, assure à ses fans et à ses clients qu’il est toujours dans la course, et son PDG vient de donner une date approximative pour la sortie de son prochain casque VR.

En effet, Mark Zuckerberg vient d’annoncer que le prochain casque VR de l’entreprise, vraisemblablement le Quest Pro, sera disponible en octobre et certaines de ses caractéristiques révolutionnaires ont également été évoquées. On s’attend à ce qu’il soit basé sur le dispositif avancé de réalité mixte connu sous le nom de code Project Cambria que Meta a présenté en avant-première l’année dernière lors de son annuelle keynote Facebook Connect.

Étonnamment, la confirmation vient de l’apparition de Mark Zuckerberg dans le dernier podcast de Joe Rogan, comme l’a repéré RoadToVR. Mark Zuckerberg a parlé de la prochaine frontière que Meta franchira avec le Quest Pro, tout en mentionnant avec désinvolture la date de sortie d’octobre. « Pour le prochain appareil qui sortira en octobre, il y a quelques caractéristiques notables », a-t-il dit à Rogan.

Apparemment, Rogan a eu l’occasion de tester le dernier appareil et a été impressionné par la façon dont son avatar s’adaptait à ses expressions faciales et suivait ses yeux. Alors qu’il existe déjà quelques casques VR dotés d’une fonction de suivi des yeux, le dispositif Project Cambria passera à la vitesse supérieure avec le suivi du visage. Cette fonctionnalité serait utile pour contrôler l’expression faciale de votre avatar en fonction de votre expression dans le monde réel. Pour créer une expérience sociale crédible dans le Métaverse, ces nuances seront essentielles. Certains, bien sûr, pourraient trouver cela effrayant ou inconfortable, d’autant plus que vous ne pourrez plus masquer vos réactions derrière votre avatar sans expression. Mais de toute façon, c’est ainsi que nous interagissons dans les situations de face-à-face.

Le casque Quest 2 a maintenant deux ans, mais il a bien rempli son rôle en s’imposant sur le marché et en suscitant un intérêt sans précédent pour la VR. C’est le moment idéal pour faire monter les enchères avec un matériel plus puissant, capable d’atteindre des niveaux de réalisme et d’interaction plus élevés.

Meta avance fort sur ce marché !

La technologie existait déjà, mais pas à l’échelle du marché de masse, et c’est là la force de Meta, qui fait entrer ces technologies marginales dans le courant dominant. Les fuites et les rumeurs indiquent que le Quest Pro apportera de bien meilleures performances graphiques, des écrans plus lumineux avec la technologie Mini-LED ou Micro-OLED, des contrôleurs améliorés qui n’ont plus besoin des boucles de suivi circulaire, et peut-être même la capacité de remplacer un ordinateur portable.

Le podcast Spotify a couvert une variété de sujets, y compris la possibilité d’interfaces neuronales pour simplifier l’utilisation des dispositifs de réalité augmentée à l’avenir et s’est terminé par une discussion sur les plateformes de réseaux sociaux de Meta. Meta a fait de gros efforts pour optimiser et affiner sa technologie de rendu et ces améliorations logicielles permettent au vieillissant Quest 2 de bien rivaliser avec les nouveaux casques.