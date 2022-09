Pinocchio prend vie dans la nouvelle bande-annonce de Disney+

Pinocchio n’a peut-être pas été le premier film d’animation produit par Walt Disney, mais il occupe une place importante dans le patrimoine de Disney. Ce classique de l’animation de 1940 est toujours d’actualité 82 ans après sa sortie initiale, et sa chanson fétiche, When You Wish Upon a Star, est devenu un hymne pour toute la société Disney.

Pour la Disney+ Day de cette année, le studio sort un remake de Pinocchio à gros budget et en prise de vue réelle. Dans la nouvelle bande-annonce, cette marionnette de bois en images de synthèse ressemble étrangement à son homologue animé de manière conventionnelle.

Il s’agit d’une histoire classique basée sur Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, et tous les éléments familiers du film d’animation sont présents. La bande-annonce montre la première rencontre de Pinocchio avec son père adoptif, Geppetto, interprété par Tom Hanks.

Pinocchio semble vraiment aimer Geppetto, mais il n’arrive pas à éviter les ennuis. C’est pourquoi la Fée bleue a fait de Jiminy Cricket la conscience de Pinocchio. Mais, il n’y a pas grand-chose à faire lorsque Pinocchio est confronté à la tentation.

La bande-annonce montre la séparation entre Geppetto et Pinocchio lors des diverses épreuves. Et, la seule façon pour Pinocchio de retrouver son père est de pénétrer dans le ventre de la grande baleine, Monstro.

Des acteurs de renom

Benjamin Evan Ainsworth est la voix de Pinocchio, avec Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Jiminy Cricket, Cynthia Erivo dans celui de la Fée bleue, Keegan-Michael Key dans celui de « l’honnête » John Worthington Foulfellow, Lorraine Bracco dans celui de Sofia la Mouette, Luke Evans dans celui du Cocher, Kyanne Lamaya dans celui de Fabiana (et de sa marionnette Sabina), Giuseppe Battiston dans celui du Señor Stromboli et Lewin Lloyd dans celui de Lampwick.

Robert Zemeckis a réalisé le remake et a coécrit le scénario avec Chris Weitz. Il fera ses débuts sur Disney+ Day le 8 septembre.