Gmail facile la recherche des Spaces

Cette nouvelle intervient peu de temps après que Google a annoncé que les recherches dans Gmail seraient bientôt beaucoup plus intelligentes grâce à de nouveaux modèles d’apprentissage automatique qui, selon lui, devraient être en mesure de fournir des suggestions plus contextuelles avec une « correspondance d’intention », ainsi que des résultats personnalisés basés sur l’activité historique.

La fonctionnalité est en cours de déploiement et sera disponible pour tous les clients de Google Workspace, ainsi que pour les anciens clients de G Suite Basic et Business, et pour les titulaires de comptes Google personnels.

« Le nombre d’espaces au sein de votre entreprise ne cessant d’augmenter, nous vous proposons une meilleure façon de découvrir et de trouver l’espace exact que vous recherchez, tout en vous permettant de rejoindre des espaces pour des équipes spécifiques, des projets, des intérêts communs, etc », annonce le géant de la recherche.

Google ajoute que les résultats ne comprendront pas seulement les Espaces que vous avez déjà rejoints, mais aussi les Espaces à découvrir et les Espaces restreints auxquels vous avez été invité, mais que vous n’avez pas encore rejoints. Les utilisateurs pourront même prévisualiser le contenu d’un espace avant de décider de le rejoindre en cliquant sur le bouton « Prévisualisation » situé à côté de chaque espace non rejoint, avec un bouton « Rejoindre » distinct permettant de faire sa grande entrée.

Pour trouver un espace, les utilisateurs doivent simplement taper une requête dans le champ de recherche de Gmail et appuyer sur la touche Entrée. Outre les champs de résultats de recherche existants pour les mails et les messages, une nouvelle option affichera les espaces liés.

Retrouver un message important ou trouver le bon groupe de discussion pourrait bientôt être beaucoup plus facile grâce à une nouvelle mise à jour de Gmail. Google Workspace est doté d’ une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de trouver et de rejoindre des discussions de groupe, connues sous le nom d’espaces, par la fonction de recherche en ligne de Gmail .