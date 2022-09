Apple s’apprêterait à dévoiler les AirPods Pro 2 cette semaine

Les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple — les AirPods Pro – sont sur le marché depuis 2019, ce qui est un long moment dans le monde de la technologie. Mais maintenant que nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’événement d’Apple durant lequel nous attendons la série d’iPhone 14, le Web déborde de discussions sur les AirPods Pro 2, ou quel que soit le nom qu’Apple finira par leur donner.

Aujourd’hui, la rumeur laisse entendre qu’Apple se prépare à révéler la seconde génération des AirPods Pro lors de son événement « Far Out » mercredi, selon un rapport de Mark Gurman. Alors que nous attendions les AirPods Pro 2 dans le courant de l’année, il s’agit de la première rumeur solide indiquant qu’ils pourraient être lancés cette semaine.

« Les nouveaux AirPods Pro mettront à jour un modèle qui a été mis en vente pour la première fois en octobre 2019 », peut-on lire dans la newsletter Power On de Gurman. « J’ai signalé l’année dernière que les nouveaux AirPods Pro arriveraient en 2022, et maintenant on me dit que mercredi sera leur grande annonce ».

Alors, que pourraient nous réserver les AirPods Pro 2 ? Comme pour toute mise à jour d’Apple, il s’agira d’un mélange de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations des fonctions existantes, l’accent étant mis sur les améliorations. On a beaucoup parlé du suivi de la santé et de la forme physique. J’y reviendrais dans une minute. Ou peut-être même quelque chose pour accompagner les fonctions de réalité augmentée. Mais dans tous les cas, Apple a été complètement silencieuse jusqu’à présent. Il ne nous reste donc plus qu’à attendre et voir.

La rumeur veut que les AirPods Pro 2 soient livrés avec un certain nombre de mises à niveau, notamment la prochaine génération du processeur H1 d’Apple. Ils pourraient également obtenir un son de meilleure qualité en utilisant soit le codec audio sans perte d’Apple (ALAC) qui supprime entièrement le Bluetooth, soit en ajoutant la prise en charge du Bluetooth 5.2, qui utilise le codec LC3 pour transmettre le son plus efficacement. Les AirPods Pro 2 pourraient également adopter le design intra-auriculaire en forme d’aile que les Beats Fit Pro arborent, et pourraient être livrés avec un étui de charge qui émet un son lorsqu’on le recherche avec l’application Localiser d’Apple.

Un lancement très attendu

Outre les nouveaux AirPods Pro, Apple devrait également dévoiler l’iPhone 14 et un trio de nouvelles montres lors de son événement, dont un modèle « robuste » onéreux destiné aux athlètes qui pratiquent des sports extrêmes.

Si Apple annonce effectivement les prochains AirPods Pro lors de l’événement iPhone de septembre, ils seront probablement disponibles en précommande immédiatement, ou dans la semaine, et les ventes devraient commencer d’ici la fin du mois — la première semaine d’octobre au plus tard. Apple voudra que les gens se familiarisent avec les AirPods Pro avant le très important Black Friday de novembre, pour les cruciaux achats des fêtes de fin d’année.