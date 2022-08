Le Chromebook Vero 514 de Acer intègre des matériaux recyclés

Le nouveau Acer Chromebook Vero 514 est un ordinateur portable Chrome OS doté d’un écran tactile de 14 pouces d’une résolution full HD, d’un design durable et d’un processeur Intel Core i7-1255U.

Il s’agit également du premier Chromebook à rejoindre la gamme Vero d’Acer, qui est conçue pour être un peu plus écologique qu’un ordinateur classique. Dans ce cas, cela signifie l’intégration de matériaux recyclés (et recyclables) dans la conception.

Selon Acer, 30 % des matériaux utilisés pour fabriquer le châssis et le cadre de l’écran de l’ordinateur portable sont des plastiques recyclés post-consommation. Les capuchons des touches utilisent 50 % de plastique recyclé post-consommation. La surface vitrée du pavé tactile de l’ordinateur portable est entièrement fabriquée à partir de plastique provenant des océans. Enfin, le Acer Chromebook Vero 514 est livré dans un emballage composé à 90 % de papier recyclé.

La société affirme que l’ordinateur portable est également conçu pour durer : il a été conçu pour répondre aux tests MIL-STD-810H en matière de robustesse et vous devriez pouvoir le laisser tomber d’une hauteur d’environ 1,5 mètre sans l’endommager. Si et quand il est temps de retirer l’ordinateur portable, Acer indique que le panneau d’affichage est recyclable à 99 %.

Acer a annoncé le Chromebook Vero 514 lors de l’événement Acer Green Day, au cours duquel la société a également indiqué qu’elle travaillait avec ses partenaires de fabrication, notamment Compal et Quanta, pour réduire l’utilisation de sacs en plastique et de ruban de sécurité dans l’emballage des palettes afin de limiter les déchets inutiles.

Des caractéristiques alléchantes

Du côté des caractéristiques, le Chromebook pèse un peu plus d’un kilo, ce qui est raisonnable pour un ordinateur portable doté d’un écran de 14 pouces, et il est équipé d’un processeur Intel de 12e génération et d’une carte graphique Xe. Vous pouvez le doter d’une variété de processeurs, y compris le Pentium Gold 8505 à 5 cœurs (ne vous laissez pas tromper par le nombre de cœurs, un seul est destiné aux performances et les autres sont des cœurs d’efficacité), le Core i3-1215U, le Core i5-1235U et le Core i7-1255U. Toutes ces puces consomment relativement peu d’énergie, ce qui convient à un ordinateur soucieux de l’environnement.

L’écran 1080 p est recouvert de verre Gorilla Glass, ce qui devrait le rendre raisonnablement agréable si vous optez pour le modèle à écran tactile. Sa luminosité de 300 nits ne sera pas suffisante si vous travaillez constamment en plein soleil, mais c’est quand même un progrès par rapport à la dalle de 227 nits que l’on trouve sur son homologue Windows. Le Chromebook Vero 514 devrait également améliorer le rendu des couleurs du Vero original ; alors que le modèle Windows ne peut afficher que 66 % de la gamme sRGB, Acer promet une couverture de 100 % pour son Chromebook.

En ce qui concerne les ports, le Chromebook Vero 514 dispose d’une sélection saine — deux ports USB-C, qui peuvent être utilisés pour charger rapidement la batterie jusqu’à 50 % en 30 minutes, un port USB-A, un port HDMI et une prise casque. L’ordinateur est également livré avec une webcam 1080p « réduisant les reflets ».

Vers une énergie 100 % renouvelable d’ici 2035

Acer indique qu’elle prévoit également de faire passer ses propres activités à une énergie 100 % renouvelable d’ici 2035. L’entreprise fait remarquer que les bureaux de Acer dans 30 pays fonctionnent déjà entièrement à l’énergie renouvelable, mais que cela ne représente qu’environ 45 % de la consommation totale d’énergie de l’entreprise.

Les efforts d’un fabricant de PC pour utiliser des matériaux recyclés et réduire les matériaux utilisés dans le processus de production ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan lorsqu’il s’agit de l’impact environnemental de la fabrication et de la distribution des ordinateurs personnels. Mais, je suppose que Acer espère que, s’ils ont le choix entre acheter un ordinateur un peu plus écologique que celui de la concurrence, certains clients choisiront un modèle de la marque Vero plutôt qu’un autre PC aux caractéristiques similaires.

Acer indique que le Chromebook Vero 514 sera disponible sur d’autres marchés, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en novembre, à partir de 599 euros.