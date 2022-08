Dans le cadre de son initiative visant à lancer un mode de transport respectueux de l’environnement, la France incite les conducteurs à échanger leur vieille voiture contre un vélo électrique. L’offre est assortie d’une prime de 4 000 euros.

Le taux de pollution dans les villes françaises étant en forte augmentation, le pays considère qu’il s’agit d’un énorme problème, c’est pourquoi il a eu l’idée d’y remédier. En Europe, le taux d’utilisation des vélos électriques est en forte augmentation chaque année. Après tout, le cyclisme est l’un des sports les plus célèbres du continent.

Dès aujourd’hui, le gouvernement français accorde une subvention de 4 000 euros à ceux qui veulent abandonner le système de transport traditionnel et utiliser des vélos électriques pour changer. Ces incitations sont destinées aux personnes à faible revenu vivant dans des zones urbaines où les émissions de polluants atmosphériques sont faibles — un revenu fiscal de référence par part inférieure à ou égal à 13 489 euros ou bénéficier d’une aide pour handicap ou invalidité. Évidemment, si une personne qui souhaite recevoir une subvention dont le revenu est plus élevé que le plafond, elle recevra une incitation réduite correspondant à son salaire.

Plus important encore, la possibilité de s’adapter à la mobilité tout électrique profitera surtout aux conducteurs qui souhaitent cesser d’utiliser leurs voitures polluantes. De plus, l’incitation à l’achat d’un vélo électrique est encore plus élevée dans certaines villes. Par exemple, une subvention de 500 euros accordée par le conseil socialiste et vert de Paris attend ceux qui veulent acheter un vélo électrique.

Voici le barème des aides

Montant maximal du bonus écologique versé pour l’achat d’un VAE est fixé à 40 % du coût d’acquisition du vélo, dans la limite de :

400 euros pour les ménages les plus modestes (dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 6 300 €) et les personnes handicapées

300 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est compris entre 6 300 € et 13 489 €

Montant maximal du bonus pour l’achat d’un vélo cargo (ou d’un vélo pliant, d’un vélo adapté aux personnes en situation de handicap — à assistance électrique ou non —, ou d’une remorque électrique pour vélo) est fixé à :

2 000 euros pour les ménages les plus modestes (dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 6 300 €) et les personnes handicapées

1 000 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est compris entre 6 300 € et 13 489 €

Montant maximal du bonus pour l’achat d’un vélo non électrique neuf :

150 euros pour les ménages les plus modestes (dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 6 300 €) et les personnes handicapées

La demande de bonus doit se faire sur le site de l’Agence de service et de paiement (ASP).

Prime à la conversion

Montant maximal de la prime à la conversion pour l’achat ou la location d’un VAE conditionnée à la mise à la casse d’un ancien véhicule essence ou diesel « polluant » est égal à 40 % du coût d’acquisition, dans la limite de :

3 000 euros pour les ménages les plus modestes (dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 6 300 €) et les personnes handicapées

1 500 euros pour les autres ménages

La demande doit se faire sur le site du ministère de la Transition énergétique.

Le reste du monde rattrape la France

La France s’est montrée enthousiaste dans son projet d’éradiquer lentement les voitures traditionnelles sur les routes en proposant des substituts respectueux de l’environnement, en l’occurrence des vélos électriques/pliables. En effet, le pays entend donner la priorité à l’adoption des vélos électriques à l’échelle nationale afin d’aider les habitants à mieux respecter l’environnement. De plus, l’utilisation de vélos électriques accélérera les livraisons et favorisera l’efficacité des services de livraison de marchandises.

En dehors de la France, d’autres pays ont accordé des incitations aux citoyens qui souhaitent utiliser des vélos électriques au lieu de voitures. En Belgique, une prime de 0,25 € par kilomètre est accordée aux personnes qui se rendent au travail en utilisant un vélo électrique. D’autres pays, dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont également rejoint le mouvement vert dans les rues en offrant des incitations à l’utilisation de vélos électriques aux résidents et aux cyclistes.