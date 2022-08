Sony confirme enfin que le PlayStation VR2 sera lancé début 2023

Sony a révélé la fenêtre de sortie du PlayStation VR2 : début 2023. PlayStation France a été le premier à publier sur Twitter que le casque VR fera ses débuts l’année prochaine, en tweetant une image du matériel et de ses contrôleurs avec une légende « Disponible début 2023 ». Sony a publié des informations sur le futur casque au cours des derniers mois, et maintenant nous avons au moins un calendrier pour quand nous pouvons nous attendre à mettre la main sur le matériel.

Peu de temps après, le compte Twitter de PlayStation UK et le compte PlayStation Instagram ont également partagé l’image avec la même légende. En tant que tel, il est sûr de supposer que ce n’est pas juste un coup d’un seul stagiaire chez Sony France ! Bien que nous ayons maintenant une fenêtre de sortie plus spécifique pour le PlayStation VR2, aucune date précise n’a été annoncée.

Nous ne savons pas non plus à quel prix le PlayStation VR2 sera lancé, ni si le PlayStation VR2 sera rétrocompatible avec la bibliothèque originale de jeux PlayStation VR. De toute évidence, PlayStation a encore beaucoup de questions à résoudre avant son lancement. Ce que nous savons, c’est que le casque VR disposera de plus de 20 jeux au moment de sa sortie, et que les jeux prévus pour le PSVR 2 incluent Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, et Horizon Call of the Mountain.

Contrairement au casque PlayStation VR original, le PS VR2 n’utilisera pas une caméra connectée à votre console pour suivre vos mouvements. Au lieu de cela, il utilisera un suivi de l’intérieur vers l’extérieur, analogue à celui du Quest 2, où les caméras du casque lui-même sont chargées du suivi des mouvements. Cela signifie que le PS VR2 pourra également vous permettre de voir ce qui vous entoure lorsque vous portez le casque. Sony indique également que la PlayStation 5 vous permettra de vous filmer en train de jouer à des jeux VR, mais que vous devrez avoir une caméra PlayStation HD connectée.

Le PS VR2 ne fonctionnera qu’avec le PS5. Étant donné qu’il a été difficile de mettre la main sur la console depuis son lancement en novembre 2020, cela peut sembler être une mauvaise idée. Pour l’instant, il semble possible que, d’ici la sortie du casque, vous puissiez vous procurer une PS5 quand vous le souhaitez. Cela dit, il est toujours possible que Sony ait des difficultés à écouler les stocks du PS VR2, auquel cas la disponibilité de la PS5 pourrait n’être qu’une partie de l’équation pour ceux qui essaient de se lancer dans le jeu VR.

Quelques caractéristiques connues

Le casque dispose de deux modes de jeu pour le contenu VR et le contenu non-VR. Le premier offre une vue complète à 360 degrés à une résolution de 2 040 x 400 pixels en HDR à des fréquences d’images de 90 Hz ou 120 Hz, d’un champ de vision de 110 degrés et d’un rendu fové, qui rend certaines parties de l’image plus nettes que d’autres pour faciliter la tâche de l’ordinateur.

Le second fonctionne à une résolution de 1 920 x 1 080 pixels en HDR à des fréquences d’images de 24 à 60 Hz. Le PlayStation VR2 est également livré avec des contrôleurs Sense qui auront les mêmes gâchettes adaptatives et le même retour haptique que les contrôleurs DualSense de la console PlayStation 5, en plus de la détection complète du toucher des doigts qui sera mise en œuvre. La société indique également que le casque se connecte à votre console à l’aide d’un simple câble USB-C.

Sony a certainement fait cette annonce de manière discrète, alors espérons que nous en saurons plus bientôt.

La concurrence arrive

Le PS VR2 pourrait faire face à une concurrence féroce lors de sa sortie. Le casque haut de gamme « Project Cambria » de Meta devrait sortir dans le courant de l’année, mais, comme pour le PS VR2, il est difficile de dire combien il coûtera.

L’industrie technologique dans son ensemble attend également qu’Apple annonce son casque de réalité mixte, dont on parle depuis longtemps et qui coûterait des milliers d’euros. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a indiqué que la société pourrait révéler le casque en janvier 2023.