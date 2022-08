Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces pourraient arriver début 2023

Nous pourrions avoir à attendre plus longtemps pour le MacBook de 3 nm que nous avions espéré. De nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont à l’horizon, selon une nouvelle prédiction de l’analyste Ming-Chi Kuo, mais il est peu probable qu’il s’agisse du processus de 3 nm. Les renouvellements des excellents MacBook Pro « entreront dans la production de masse » au quatrième trimestre 2022, a tweeté le célèbre informateur Ming-Chi Kuo.

Kuo indique qu’ils « pourraient encore adopter le nœud avancé de 5 nm », qui est le même nœud de processus que les récents modèles MacBook Air et MacBook Pro M2 utilisent. Cela signifierait, si c’est vrai, que les premières puces MacBook de 3 nm d’Apple, qui devraient entrer en production plus tard dans l’année, ne seront pas intégrées dans ces machines.

New 14″ and 16″ MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC’s guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14″ and 16″ MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node.

