OnePlus Nord 3, Nord Watch et d’autres produits attendus prochainement

OnePlus devrait bientôt élargir sa gamme Nord avec de nouveaux produits. Après avoir récemment ajouté les écouteurs Nord Buds et le Nord Buds CE à son portefeuille de produits, la société cherche maintenant à introduire plus de produits AIoT et même un nouveau smartphone.

Le populaire Mukul Sharma a révélé que OnePlus se prépare à lancer le Nord 3, qui succédera au Nord 2 et même au Nord 2T récemment introduit.

Nord 3

Nord Watch

Nord Band

New Nord Buds

Nord smart measuring scale (not sure of the name)

and more Nord-branded AIoT products coming up. —Mukul Sharma (@stufflistings) August 19, 2022

Outre un nouveau smartphone, une smartwatch et un bracelet d’activité de la marque Nord semblent également être en préparation. Et, OnePlus pourrait également prévoir de lancer une balance connectée pour concurrencer Realme et Xiaomi.

Il est également révélé que d’autres appareils OnePlus Nord AIoT sont sur la feuille de route.

Cependant, il n’y a aucun mot sur le moment où ces produits OnePlus devraient être lancés. Ils pourraient être lancés ensemble lors d’un futur événement cette année ou pourraient voir des lancements individuels.

Des produits encore inconnus

Quant à ce que l’on peut attendre de ces appareils, nous n’avons pas grand-chose à notre disposition. Une précédente rumeur suggère que le OnePlus Nord 3 pourrait être livré avec une charge rapide de 150 W, un écran AMOLED à 120 Hz, et un chipset Dimensity 8100 ou même un SoC Dimensity 1300, Il pourrait être analogue au Nord 2T dans quelques aspects.

La Nord Watch, qui a été repérée plus tôt sur le site Web de l’entreprise, pourrait tomber dans la tranche de prix abordable et venir équipée de diverses fonctionnalités de santé et plus pour rivaliser avec Realme et Amazfit. Ce sera la deuxième smartwatch de la société après la OnePlus Watch, plutôt chère. Les détails sur les autres produits restent inconnus, mais nous nous attendons à ce que de nouvelles informations surgissent. De plus, si cela est vrai, OnePlus pourrait bientôt faire quelques annonces officielles également.