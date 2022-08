Un ancien ingénieur d’Apple plaide coupable d’avoir volé des secrets sur les Apple Car

Xiaolang Zhang, ancien employé d’Apple, a plaidé aujourd’hui coupable de vol de secrets commerciaux, ce qui pourrait lui valoir jusqu’à 10 ans de prison, rapporte CNBC. Zhang a été embauché pour la première fois par Apple en décembre 2015 pour travailler sur le projet Titan, qui développe des logiciels et du matériel pour les véhicules autonomes. C’est un projet qui a fait les gros titres pendant des années sans jamais être officiellement confirmé par la société.

En tant que membre de l’équipe Compute, Zhang a conçu et testé des cartes de circuits imprimés pour analyser les données des capteurs, et il a pu accéder aux bases de données internes sécurisées et confidentielles d’Apple.

En avril 2018, Zhang a quitté Apple pour la startup chinoise XMotors, et peu après, Apple a découvert qu’il avait volé des données de développement et du matériel sensibles d’Apple Car.

En effet, à peu près au moment de son départ d’Apple, l’entreprise aurait remarqué que Zhang se comportait de manière inhabituelle, ce qui l’a incitée à lancer une enquête interne sur son ancien employé pour voir si quelque chose clochait. Après avoir examiné le MacBook de Zhang et les iPhone de travail qu’on lui avait demandé de rendre, l’équipe d’enquête est arrivée à la conclusion que Zhang était probablement parti avec des données confidentielles liées au projet Titan.

L’ancien employé d’Apple était accusé d’avoir téléchargé divers documents, dont un document de 25 pages contenant les schémas techniques d’une carte de circuit imprimé pour un véhicule autonome, ainsi que des données liées à des prototypes de la voiture d’Apple.

Rien de nouveau, mais on parle d’Apple…

En juillet 2018, le Bureau fédéral d’enquête des États-Unis a accusé Zhang de vol de secrets commerciaux, et il a été arrêté peu après pour avoir tenté de quitter le pays. Cette semaine, Zhang a accepté une négociation de plaidoyer, qui est sous scellé avec le gouvernement américain. Outre une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans, Zhang pourrait devoir payer jusqu’à 250 000 dollars d’amende. La sentence est prévue pour le 14 novembre.

Bien qu’il s’agisse d’un crime grave, les employés corrompus qui transmettent des secrets commerciaux n’ont rien de nouveau. Cependant, la notoriété d’Apple, sa nature secrète et sa réticence à confirmer officiellement l’existence de son projet le plus ambitieux à ce jour, ont rendu l’histoire des actions peu scrupuleuses de Zhang d’autant plus intrigante, et ont sans aucun doute incité Apple à revoir ses processus afin d’empêcher que des crimes similaires ne se produisent à l’avenir.