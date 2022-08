Le Pixel 6a se fait malmener dans ce test de durabilité

L’intégrité structurelle est bien sûr plus importante, et le YouTuber plie donc avec enthousiasme le Pixel 6a dans tous les sens pour voir s’il tient le coup. Contrairement au OnePus 10T qu’il a réussi à casser en deux, le smartphone de Google reste intact et apte à être utilisé — en quelque sorte.

À ce stade, le smartphone est grandement rayé, mais c’est principalement dû à la brutalité de Zack. En fait, avec son verre Gorilla Glass et son châssis métallique, l’appareil devrait bien résister à une utilisation quotidienne , même si Nelson conseille aux propriétaires de se procurer un étui et une housse.

En ce qui concerne le boîtier de l’objectif à l’arrière du Pixel 6a, Nelson note : « L’une des choses pour lesquelles Google a été bon au fil des ans — outre la collecte de chaque détail minuscule de nos vies — est la qualité de leur caméra ». Le fait de gratter le verre de forme ovale qui protège les lentilles des deux appareils photo de 12 mégapixels ne cause que peu ou pas de dommages, bien que le reste du boîtier de l’objectif de la caméra soit en plastique et souffre beaucoup lorsqu’il rencontre la lame du cutter.

Le populaire YouTubeur Zack Nelson de Jerry Rig Everything a récemment soumis le Pixel 6a à son test de durabilité (en quelque sorte) standardisé comprenant des rayures, des pliages et même une tache de brûlure.