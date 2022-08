Le plan publicitaire de Netflix pourrait supprimer les publicités pour certains contenus

Bien qu’elles soient assez courantes dans le monde physique, les publicités dans les contenus numériques et sur les sites Web ont acquis une réputation négative. Contrairement aux publicités télévisées et celles dans les journaux, les publicités que vous voyez dans les applications et sur les sites ont l’habitude de vous suivre partout et de jeter un coup d’œil à vos activités par le suivi. Cela dit, il est difficile de nier que ces publicités peuvent être bénéfiques, du moins lorsqu’elles sont utilisées correctement et consciencieusement. Elles peuvent, par exemple, permettre aux entreprises de proposer des services gratuits, ce qui est le mode de fonctionnement de nombreuses sociétés comme Google, YouTube, Facebook et les autres.

Les sociétés basées sur des abonnements comme Netflix commencent également à utiliser cette stratégie pour rendre leurs produits plus attrayants, mais il semble que les utilisateurs de la prochaine version avec support publicitaire de la société n’auront pas à s’inquiéter d’être bombardés en permanence de publicités perturbatrices.

Les détails sur le prochain plan de Netflix avec publicité continuent d’affluer. D’après Bloomberg, des personnes prétendant avoir connaissance des plans ont déclaré que certains contenus de Netflix échapperont aux publicités, notamment les films originaux et les contenus originaux pour enfants. Les films originaux seront probablement diffusés sans publicité au cours des premières étapes de leur lancement sur le service de streaming, Netflix étant apparemment susceptible de les inclure une fois que le film aura été sur la plateforme pendant un certain temps, bien que la période de temps — que ce soit des jours, des semaines ou des mois — ne soit pas claire.

Selon les sources de Bloomberg, Netflix a apparemment décidé d’exclure les publicités pendant les premières phases de la sortie d’un film afin d’apaiser les « grands réalisateurs » qui pourraient ne pas apprécier l’idée que leur travail soit interrompu par des publicités.

Le rapport indique également qu’en ce qui concerne les contenus pour enfants, il se pourrait que les offres originales de Netflix ne soient pas les seules à échapper à la publicité, car certains studios ont accordé des licences pour des contenus pour enfants à la plateforme de streaming en s’engageant à ce qu’ils soient exempts de publicité.

Encore des détails à peaufiner

Ces informations concordent avec des rapports antérieurs suggérant que Netflix tente actuellement de conclure de nouveaux accords avec divers studios pour permettre la diffusion de publicités avec un large éventail de leurs contenus sur le plan publicitaire. Il est probable que tant que Netflix n’aura pas conclu d’accords avec ces studios, certains contenus ne seront probablement pas disponibles sur le plan publicitaire lors de son lancement au début de 2023. Toutefois, Ted Sarandos, co-PDG et directeur des contenus de Netflix, a insisté le mois dernier sur le fait que le plan publicitaire comprendra, au lancement, « la grande majorité » du contenu de la plateforme de streaming.

Il est également récemment apparu que les abonnés à l’offre publicitaire ne seront probablement pas en mesure de télécharger du contenu pour le visionner hors ligne, ce qui incitera les clients à passer à l’un des plans payants sans publicité, qui offre cette fonctionnalité. Mais comme le note Bloomberg dans son rapport, Netflix est encore en train de travailler sur les détails de son plan pour son plan publicitaire et les spécificités pourraient donc changer d’ici son lancement.

La tarification n’a pas encore été révélée, mais il est probable qu’elle sera moins chère que l’option sans publicité la moins chère de Netflix, Basic, qui coûte 8,99 euros par mois. Toutefois, il est possible que Netflix suive les traces de Disney+ en augmentant le prix de son offre de base et en proposant son offre publicitaire à 8,99 euros par mois. Disney+ devrait lancer un volet publicitaire le 8 décembre 2022.