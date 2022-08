Le motorola edge 30 fusion fait surface dans des clichés

Motorola a un grand nombre d’appareils prévus pour une sortie mondiale dans les mois à venir, et les fuites de ces appareils ont été dissimulées dans une variété de sources. Il y a quelques heures, la célèbre source, Evan Blass, a publié des images des prochains smartphones Motorola Edge 30 Fusion. Il affirme que le nom de code de l’appareil est « Tundra ».

En dehors de ces images, Evan n’a pas révélé les spécifications du smartphone. Le Motorola Edge 30 Fusion serait une version rebrandée du smartphone moto S30 Pro, qui a été lancé il y a quelques jours en Chine. En outre, le Edge 30 Fusion semble identique au smartphone S30 Pro.

Motorola Edge 30 Fusion, a.k.a. "Tundra" pic.twitter.com/VHy78FwZUU — Evan Blass (@evleaks) August 15, 2022

Selon les rumeurs, le motorola edge 30 fusion aurait un écran OLED 10 bits de 6,55 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 400 × 1 080 pixels, un support HDR10+, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz, et une gradation DC. Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 888+ gravée en 5 nm avec le GPU Adreno 660.

Cette puce de Qualcomm est couplée à 8 Go de RAM LPDDR5 avec 128 Go de stockage (UFS 3.1) ou 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 ou 512 Go de stockage (UFS 3.1).

Pour la connectivité, il y a un support double SIM (nano + nano), de la 5G SA/NSA, du Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, du Bluetooth 5.2, une puce GPS, et un port USB Type-C, NFC. Le smartphone mesurerait 158,48 × 71,99 × 7,45 mm pour un poids de 172 g.

Un bloc photo intéressant

Côté photo, le bloc caméra comprendrait une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur OV50A 1/1.55″, un capteur photo ultra-large de 13 mégapixels et une option macro, un capteur de profondeur de 2 mégapixels, et un flash LED. En façade, on retrouverait une caméra frontale AF de 32 mégapixels.

Enfin, on retrouverait Android 12, des haut-parleurs stéréo, un son Dolby Atmos ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. Le smartphone serait résistant aux éclaboussures (IP52) et aurait une batterie d’une capacité de 4 400 mAh avec une charge rapide de 68 W.

Nous pouvons nous attendre au lancement mondial bientôt, probablement aux côtés du motorola edge30 Ultra qui a été présenté en Chine comme ke X30 Pro lors du même événement la semaine dernière.