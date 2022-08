Les fuites indiquent que le Samsung Galaxy S23 Ultra sera très familier

Les smartphones pliables de la série Z de Samsung n’ont pas encore fait leur apparition dans les rayons des boutiques (pour mémoire, ils seront officiellement mis en vente le 26 août), mais certaines personnes, ou du moins des fuites, se tournent déjà vers les prochains smartphones de la série S du géant coréen de la technologie.

La série S, par tradition, arrive généralement en début d’année, vers février/mars. Elle se compose d’un certain nombre de smartphones, le plus grand étant le Galaxy S Ultra (ultra) premium. Et alors qu’il reste plus de 6 mois avant que le Galaxy S23 Ultra ne fasse ses débuts, les fuites commencent déjà à arriver.

Selon l’éminent informateur de Samsung @IceUniverse, le Galaxy S23 Ultra sera en quelque sorte une mise à niveau progressive du modèle actuel, du moins en termes d’apparence. Dans un tweet, la source a déclaré que la taille du S23 Ultra sera très similaire à celle de son prédécesseur — avec une augmentation attendue de seulement environ 0,1-0,2 mm.

The size of the Galaxy S23 Ultra is almost unchanged from that of the S22 Ultra, with only an increase of 0.1~0.2mm, 5000mAh, 8.9mm thickness, and still a 6.8-inch 3088 × 1440 screen.

As long as the Snapdragon 8Gen2 +One UI 5.1 is excellent, the appearance can remain the same.

—Ice universe (@UniverseIce) August 21, 2022