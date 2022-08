Le Vivo X Fold S devrait concurrencer le Galaxy Z Fold 4 en dehors de la Chine

Vivo a lancé le X Fold en avril dernier, faisant sa première entrée sur le marché du smartphone pliable. Le smartphone a été annoncé avec des spécifications de premier ordre telles qu’un processeur Snapdragon 8 Gen 1, un écran LTPO avec une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, ainsi qu’un système de caméra de marque ZEISS.

Le seul problème ? Il était limité à son pays d’origine — la Chine. Maintenant, grâce à notre bonne vieille source Digital Chat Station, nous avons l’espoir qu’une version internationale pourrait arriver chez nous plus tard dans l’année.

Le smartphone pliable en question devrait être lancé comme le Vivo X Fold S, et selon les rumeurs, il sera officiellement annoncé dans le courant du mois de septembre.

L’annonce fait partie d’un cycle de lancement d’appareils, dont le iQOO Z6 et le iQOO Neo7, qui proviennent tous de la même usine (IQOO est une filiale de Vivo). Maintenant, nous ne sommes pas sûrs que le X Fold S arrivera dans tous les pays du monde, mais étant donné la popularité de la précédente version, Vivo pourrait vouloir se lancer sur le marché mondial du smartphone pliable.

Il y a peu ou pas d’informations sur les spécifications exactes du prochain Vivo X Fold S mais il y a deux scénarios possibles. Soit le smartphone correspondra aux spécifications de son cousin uniquement chinois, soit il y aura une augmentation des spécifications, probablement une mise à niveau du SoC vers un Snapdragon 8+ Gen 1.

Des inconnus sur les composants

Si Vivo décide de suivre la voie internationale, nous devrions nous attendre au même écran de 8 pouces recouvert de verre SCHOTT (il se plie vraiment) avec une résolution de 2 160 x 1 916 pixels et une luminosité maximale de 1000 nits. Le Vivo X Fold original présentait un indice de réflexion très faible de son écran (« La réflectance de 0,91 % est un facteur de 5 fois inférieur à la plupart des écrans de smartphones, qui ont une réflectance d’environ 4,5 % », selon Vivo), donc aucune mise à niveau n’est nécessaire dans ce domaine particulier.

Le système de caméra de la marque ZEISS est également assez intéressant — il se compose d’une caméra principale de 50 mégapixels avec le capteur ISOCELL GN5 de Samsung qui fait 1/1,57 pouce, avec une ouverture f/1,75 et une stabilisation optique de l’image. La caméra ultra grand-angle est dotée d’un capteur de 48 mégapixels, d’une ouverture f/2,2 et d’un objectif de 114 degrés. Pour couronner le tout, il y a une caméra téléobjectif à zoom optique 3x pour les portraits et un objectif à zoom 5x pour attraper des objets plus éloignés dans le cadre.

Vivo X Fold S vs Samsung Galaxy Z Fold 4?

Le Vivo X Fold a été lancé le 22 avril pour l’équivalent de 1 300 euros dans son pays d’origine, mais le prix d’un éventuel modèle mondial devrait être de 20 à 30 % plus élevé.

Le Galaxy Z Fold 4 est fraîchement sorti du marché des smartphones et c’est le roi des pliables pour le moment. Reste à savoir si Vivo peut rivaliser avec un appareil de cette envergure. D’une part, les spécifications du X Fold (S ou pas S) le placent en très bonne position, et le prix pourrait être un autre facteur décisif. Si Vivo décide d’être agressif et de lancer une version internationale du X Fold avec les mêmes spécifications et un prix autour de 1 300 euros, qui sait ce qui pourrait se passer !