Samsung Galaxy Z Flip 4 : déballage et premières impressions

Samsung a annoncé le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 comme ses nouvelles offres de smartphones pliables pour 2022. Ils devraient arriver sur le marché d’ici la fin du mois d’août avec d’énormes améliorations.

Le Galaxy Z Flip 4 a un design légèrement différent avec des bords plats, un nouveau processeur pour de meilleures performances et une meilleure autonomie, et quelques autres ajustements pour affiner l’expérience utilisateur. Si vous avez déjà décidé d’acheter le nouveau Galaxy Z Flip 4 et que vous vous demandez ce qu’il y a dans la boîte, vous êtes sur la bonne page.

J’ai déjà mis la main sur le smartphone pliable pour le tester, alors voici un rapide coup d’œil au déballage du Galaxy Z Flip 4 pour voir ce que vous obtenez dans la boîte.

Que trouve-t-on dans la boîte du Galaxy Z Flip 4 ?

La boîte du Galaxy Z Flip 4 vendue en France contient les éléments suivants :

Le Galaxy Z Flip 4 dans la couleur de votre choix

Un câble de données et de charge USB-C vers USB-C

Un outil d’éjection de la carte SIM

Une documentation de sécurité spécifique à la région

Le Galaxy Z Flip 4, comme vous pouvez le voir, est livré dans une boîte relativement fine avec peu de contenu à l’intérieur. Tout comme la série Galaxy S22, le Galaxy Z Flip 4 n’est pas livré avec un chargeur. Il va offrir un support à la charge de 25 W, mais vous devrez acheter un chargeur séparément.

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont maintenant disponibles en précommande, alors profitez-en pour bénéficier des offres spéciales pendant cette période.

Qu’obtenons-nous ?

Le Galaxy Z Flip 4 est conçu pour simuler la sensation d’utiliser un smartphone à clapet d’il y a des années. Au lieu de se plier à la verticale comme le Galaxy Z Fold 4, le Flip 4 se plie à l’horizontale. Lorsqu’il est plié, il a une empreinte beaucoup plus petite, et lorsqu’il est ouvert, il a la taille d’un traditionnel smartphone. Par rapport à la précédente génération du Galaxy Z Flip 3, le design du Z Flip 4 n’a pas beaucoup changé.

Lorsqu’il est déplié, l’écran intérieur est un panneau Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 6,7 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 640 x 1 080 pixels. Le taux de rafraîchissement peut passer de 1 Hz à 120 Hz, et il devient plus lumineux aussi, à environ 900 nits. L’écran de couverture n’a pas changé non plus, il mesure 1,9 pouces de diamètre et a une résolution de 512 x 260 pixels. Samsung a beaucoup parlé des nouvelles fonctionnalités logicielles pour l’écran de couverture, et j’y reviendrais dans le test complet.

Les bords du Z Flip 4 sont légèrement plus plats, et le poids a légèrement augmenté, ce qui est probablement dû à la plus grande batterie. La répartition du poids est bonne, et l’appareil est doté du cadre en aluminium Armor, qui devrait offrir une meilleure protection. Les boutons de volume et le capteur d’empreintes digitales se trouvent sur le bord droit. Le port USB Type-C et la grille du haut-parleur se trouvent sur le bord inférieur. Des découpes d’antennes se trouvent sur tous les bords, et le smartphone est toujours résistant à l’eau selon la norme IPX8. Enfin, la charnière est plus fine de 1,2 mm.

Les composants internes ont été améliorés de la même manière que ceux du Galaxy Z Fold 4. À l’intérieur, le Z Flip 4 est équipé du chipset mobile Snapdragon 8+ Gen 1, de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 128, 256 ou 512 Go. La batterie est environ 10 % plus grande, évaluée à 3 700 mAh, elle peut se charger plus rapidement à 25 W et va offrir un support à la recharge sans fil inversée. Selon Samsung, le smartphone sera capable de se charger de 0 à 50 % en 30 minutes environ.

Le matériel de la caméra est resté le même pour l’essentiel. Pour les caméras arrière, il y a un capteur large de 12 mégapixels (f/1,8) avec OIS, et un capteur ultra-large de 12 mégapixels (f/2,2) avec un champ de vision de 123°. La caméra frontale est le même capteur de 10 mégapixels avec une ouverture f/2,4. Il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités logicielles avec le Z Flip 4, comme le mode Flex, la caméra multi-angle et la nuit. Je testerais toutes les capacités de la caméra dans mon test détaillé.

Le Galaxy Z Flip 4 est proposé en standard en lavande, graphite, or rose et bleu. Samsung a également révélé l’arrivée prochaine d’une édition Bespoke qui permettra aux clients de personnaliser le panneau de verre arrière et le cadre de leur Galaxy Z Flip 4 dans davantage de couleurs.