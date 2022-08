L’économie serait responsable de l’annonce précoce de l’iPhone 14

Alors que l’on ne parle que d’économie depuis des semaines et du pouvoir d’achat, cette même économie pourrait très probablement être le coupable de l’annonce de l’iPhone 14 début septembre, une semaine avant nos attentes et les habitudes d’Apple.

Au cas où vous auriez raté les nouvelles qui nous parviennent de toutes parts, la rumeur veut qu’Apple annonce l’iPhone 14 le 7 septembre, un mercredi, et qu’il s’agisse d’une rupture par rapport à ses traditionnelles révélations du mardi.

Selon le vénérable Ming-Chi Kuo, initié d’Apple, le risque toujours imprévisible d’une récession mondiale plane toujours au-dessus de nos têtes, y compris celle d’Apple, ce qui explique que le prochain iPhone arriverait un peu plus tôt que d’habitude.

(2/2)

The global recession risk is still growing and unpredictable, so announcing/shipping the iPhone as soon as possible may minimize the impact of recession risk on demand.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 18, 2022