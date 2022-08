Une nouvelle cape Minecraft gratuite pourrait être sur le point de voir le jour

Après des semaines de controverses autour du système de signalement de Minecraft, il semble que Mojang essaie enfin d’attirer sa communauté. Mais cette fois, ils le font avec une cape Minecraft gratuite pour tous les joueurs. Mais, les joueurs de Minecraft Java l’auront-ils aussi ? Et que devez-vous faire pour vous assurer que vous obtenez la cape à venir ?

Habituellement, Minecraft ne sort sa cape que lors d’événements spéciaux, ou exclusivement, pour quelques individus pour leur contribution au jeu. Mais, maintenant, il semble que Minecraft veut célébrer votre dévouement au jeu. Dans une récente publication, Minecraft a annoncé qu’elle mettait en place une « vanilla cape » pour tous les joueurs qui avaient acheté Minecraft Java et Bedrock avant qu’ils ne commencent à les vendre comme un combo.

Minecraft deleted the post, but there was originally a plan to make a “vanilla cape” for people who bought java and bedrock before they became “java & bedrock”

Pretty nice gesture, props to Mojang if this happens. pic.twitter.com/hZGgxKHBwV

— Andrew (Toycat) (@ibxtoycat) August 16, 2022