Microsoft commence à tester Minecraft pour les Chromebook avec un essai gratuit

Les propriétaires de Chromebook peuvent tester l’application Minecraft aujourd’hui gratuitement. Il suffit d’ouvrir le Play Store, de trouver Essai Minecraft et de l’installer sur votre machine. Notez que cette version d’essai n’est proposée qu’en Inde, en Australie, au Brésil, aux Émirats arabes unis, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en France, en Indonésie, en Corée, au Koweït, au Mexique, en Malaisie, au Qatar, en Arabie saoudite, en Thaïlande et en Turquie.

Évidemment, c’est une idée maladroite. Mais, Microsoft affirme que cet essai l’aidera à localiser et à corriger les bugs. On peut supposer que la société souhaite éviter tout problème susceptible d’avoir un impact sur les univers des joueurs lors de la sortie officielle — en passant, il s’agit de la version Android de Minecraft.

Cette version d’essai est disponible dans certaines régions, dont la France, et vous permet de jouer à Minecraft : Bedrock Edition sur votre Chromebook . Cela dit, les utilisateurs ne disposent que de 90 minutes pour construire un monde « d’essai » . Après 90 minutes, votre monde est supprimé et vous devez recommencer à zéro. Les jeux sont limités au mode Survie et ne prennent pas en charge les réalisations, le multijoueur, les serveurs ou d’autres fonctionnalités en ligne.