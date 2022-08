La recherche sur Google change, et de façon importante

La recherche sur le Web de Google est un outil inestimable pour des millions (voire des milliards) de personnes, mais les recherches sur des questions et des sujets populaires peuvent donner lieu à des résultats peu utiles. Google tente aujourd’hui de remédier à ce problème.

Google prépare une mise à jour de grande envergure de son moteur de recherche qui, selon lui, améliorera la qualité et l’authenticité des résultats. Dans un nouvel article de blog, la société décrit une série de changements qui seront mis en œuvre dans les mois à venir et dont l’objectif général est de lutter contre le contenu « SEO-first », conçu pour obtenir de bons résultats dans les classements de recherche au lieu de répondre directement aux besoins des lecteurs humains.

Cette série de mises à jour du moteur de recherche vise donc à lutter contre le clickbait et à améliorer la pertinence des résultats de recherche, en privilégiant les avis originaux et authentiques par rapport aux informations recyclées qui font le tour des agrégateurs. Les changements sous la forme de deux mises à jour sont déployés dans les semaines à venir.

Ainsi, Google s’efforcera de privilégier le contenu et les rapports non originaux, y compris les agrégateurs d’informations qui n’apportent pas eux-mêmes de valeur ajoutée à la conversation, et de promouvoir les évaluations de produits qui démontrent clairement une expertise de première main.

« Nous savons que les gens ne trouvent pas le contenu utile s’il semble avoir été conçu pour attirer les clics plutôt que pour informer les lecteurs. C’est pourquoi, à partir de la semaine prochaine pour les utilisateurs anglophones du monde entier, nous allons déployer une série d’améliorations de la recherche afin qu’il soit plus facile pour les gens de trouver du contenu utile fait spécifiquement par et pour les gens », peut-on lire dans l’annonce. « Cette mise à jour permettra de s’assurer que le contenu non original et de mauvaise qualité n’est pas bien classé dans les résultats de recherche, en particulier pour le contenu éducatif en ligne, les divertissements, les achats et le contenu technologique ».

Chaque année, Google publie des milliers de mises à jour pour son système de classement des moteurs de recherche. Bien que la plupart d’entre elles apportent des améliorations progressives (et probablement parfois une baisse de la qualité des résultats), la dernière en date devrait avoir un effet significatif sur l’expérience des utilisateurs.

Un gros impact pour les éditeurs ?

« Nous annonçons généralement des mises à jour de classement qui seront perceptibles ou qui devraient être particulièrement ressenties par les éditeurs », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’une mise à jour de classement significative pour Recherche, et nous poursuivrons ce travail avec d’autres mises à jour de ce type dans les mois à venir. Les utilisateurs doivent s’attendre à voir l’utilité des résultats de recherche évoluer et s’améliorer au cours de cette période ».

De manière générale, l’objectif est de réduire la fréquence à laquelle les utilisateurs sont déçus par les résultats de recherche, que ce soit parce que le contenu est conçu principalement pour générer des clics ou parce qu’il ne fournit pas les informations nécessaires. Selon Google, cette mise à jour permettra d’obtenir un plus grand nombre de résultats contenant « quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant ».

Le revers de la médaille, la mise à jour devrait également avoir un impact important sur les éditeurs et les créateurs de contenu. Google a mentionné que les sites qui fournissent déjà un « contenu original et utile » ne seront probablement pas affectés par le changement, ou pourraient connaître une augmentation du trafic. D’autres, en revanche, verront probablement leurs pages chuter dans les classements.

La mise à jour générale du classement des recherches nommée « Mise à jour du contenu utile » commencera à être déployée globalement pour les utilisateurs de langue anglaise le lundi 22 août, selon Jennifer Kutz, porte-parole de Google. La deuxième mise à jour « visant à faciliter encore davantage la recherche d’avis originaux et de qualité » est attendue dans les semaines à venir.

Pourquoi maintenant ?

Cela fait des années que la recherche Google est confrontée à des problèmes de spams et de résultats générés automatiquement, alors pourquoi cela change-t-il maintenant ? Cela pourrait être dû au fait que le problème a finalement atteint un point de basculement ou, plus important encore pour les résultats de Google, au fait que de plus en plus de personnes cherchent des alternatives.

Prabhakar Raghavan, SVP de Google, a déclaré lors d’une conférence en juillet : « D’après nos études, près de 40 % des jeunes, lorsqu’ils cherchent un endroit pour déjeuner, ne vont pas sur Google Maps ou Google Recherche, mais sur TikTok ou Instagram ».

Beaucoup de ceux qui utilisent encore Google Recherche ont eu recours à des paramètres supplémentaires, dans l’espoir de filtrer les résultats peu utiles. Plus précisément, ajouter « reddit » à la fin d’une requête pour faire ressortir les résultats provenant de Reddit est devenu plus populaire au cours des dernières années.

Google Recherche reste de loin le moteur de recherche le plus populaire, d’autant plus que la plupart de ses concurrents (Bing, DuckDuckGo, etc.) n’incluent pas tous les sites et pages indexés régulièrement par Google. Cependant, si l’expérience actuelle, remplie de spams, continue de s’aggraver, davantage de personnes commenceront à chercher des alternatives. Cela signifie moins de revenus publicitaires pour Google.

Nous devrons attendre et voir si les mises à jour de Google produisent les résultats escomptés — aucun algorithme n’est parfait, après tout.