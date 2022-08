Quelques détails sur la surveillance avancée du sommeil de la Galaxy Watch 5

Le suivi du sommeil devient une caractéristique plus importante des smartwatches ces jours-ci, et de nombreuses entreprises travaillent à offrir de meilleures capacités de suivi du sommeil à leurs gammes de smartwatches. Samsung a récemment annoncé ses nouvelles smartwatches : la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro, et maintenant un cadre de Samsung a partagé comment le suivi du sommeil des nouvelles montres a été amélioré, rapporte The Korea Herald.

Lors d’une conférence de presse à New York, Yang Tae-jong, vice-président exécutif de Samsung Electronics et responsable de la recherche et du développement dans le domaine de la santé au sein de l’unité d’expérience mobile de Samsung, a déclaré que la Watch 5 était dotée de la technologie la plus avancée au monde pour le suivi du sommeil.

Il a souligné que la nouvelle montre connectée est dotée de diverses technologies, dont un capteur Bioactive innovant, et que ces technologies contribueront à faire de la Watch 5 le meilleur partenaire pour conserver des habitudes saines et des rythmes de sommeil.

Yang a également noté que Samsung développe depuis longtemps des technologies liées au suivi du sommeil. La Watch 5 surveille les différents stades du sommeil, détecte les ronflements et mesure également les niveaux d’oxygène dans le sang pour déterminer la qualité du sommeil et transformer cette information en un score.

En plus de cela, la fonction de coaching de sommeil fournira des programmes personnalisés pour des habitudes de sommeil meilleures et plus saines. Le programme de coaching en matière de sommeil est proposé gratuitement, en coopération avec le Samsung Medical Center.

Samsung a mené diverses études

Mais, Samsung ne s’est pas encore arrêté là. Yang a déclaré que l’entreprise travaille avec la US National Sleep Foundation, ainsi qu’avec les laboratoires de l’UC San Diego et de l’UC San Francisco pour la recherche sur la technologie du sommeil. Elle travaille également avec ces entités afin d’utiliser les données pertinentes pour les essais cliniques.

La Galaxy Watch 5 dispose également d’un nouveau capteur de température, qui utilise la technologie infrarouge pour une lecture plus précise. Il pourrait également être utilisé pour mesurer le sommeil. Toutefois, le dirigeant n’a pas mentionné quand les nouveaux services de mesure de la température seront lancés (ils doivent encore recevoir l’approbation officielle du ministère de la Sécurité alimentaire et des médicaments, anciennement l’Administration coréenne des aliments et des médicaments).

Yang a également déclaré que, selon lui, les smartwatches pourraient à l’avenir être davantage axées sur la médecine et être utilisées pour le suivi des patients et les traitements numériques.

Il a souligné trois piliers comme direction de l’activité santé de Samsung : l’innovation, la connectivité et la coopération.

Des nouveautés face à la prédécesseure

La Galaxy Watch 5 est maintenant dans sa période de précommande, et vient avec quelques améliorations notables par rapport à sa prédécesseure. Elle dispose d’une batterie plus grande et d’une grande amélioration de la charge. La smartwatch peut désormais tenir environ 8 heures après seulement 8 minutes sur le chargeur, et elle prend désormais en charge la recharge sans fil WPC de 10 W.

En termes de fonctionnalités, le capteur Bioactive innovant mentionné plus haut combine une multitude de capteurs de santé spécialisés pour des données de santé précises et des informations sur la forme physique et le bien-être. L’analyse biométrique de la montre a été améliorée, et elle effectue désormais non seulement une analyse complète de la composition corporelle, mais vous donne également des conseils pour atteindre vos objectifs.

Elle vous rappellera également de vous réhydrater après une séance de cardio intense, par exemple. Et, en ce qui concerne le sommeil, elle émettra des notifications en cas de troubles du sommeil récurrents, comme l’apnée du sommeil (une condition dans laquelle la respiration s’arrête et commence de façon répétée), s’il détecte quelque chose de ce genre avec ses capacités de surveillance du sommeil. En plus de cela, le plan de coaching que la Watch 5 fournira pour le sommeil aura des points de contrôle, des objectifs et des étapes individualisés, pour vous aider à construire de meilleures habitudes de sommeil.