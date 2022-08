Snapchat+ atteint 1 million d’abonnés et annonce de nouvelles fonctionnalités exclusives

Lors de son lancement, Snapchat+ n’était disponible que dans un nombre limité de pays. Mais aujourd’hui, il s’est considérablement développé et est désormais disponible dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Inde, Koweït, Qatar, Oman, Bahreïn, Égypte, Israël, Suède, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Belgique, Finlande et Autriche.

Les abonnés à Snapchat+ ont également accès à des arrière-plans Bitmoji exclusifs , dont un de couleur or et un autre sur le thème de la plage. Enfin, la quatrième nouvelle fonctionnalité désormais disponible pour les abonnés est la possibilité de personnaliser l’apparence de l’icône de l’application Snapchat avec différents motifs.

Le service d’abonnement premium de Snapchat, Snapchat+, n’existe que depuis un mois et demi environ et de nouvelles fonctionnalités lui sont déjà ajoutées. En outre, le service premium de Snap compte déjà un million d’abonnés, a annoncé la société aujourd’hui.