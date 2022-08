Le Pixel 6a semble avoir un écran de 90 Hz, mais Google l’a plafonné à 60 Hz

Le Pixel 6a, le smartphone abordable de Google pour 2022, offre la plupart des caractéristiques du Pixel 6, le fleuron de la marque, mais il a été dépouillé de fonctions fantaisistes non essentielles pour réduire son prix de 150 euros. Les deux smartphones sont armés de la première puce interne de Google, le Tensor, et partagent également le même design. Le Pixel 6 a une caméra principale de 50 mégapixels de plus haute résolution, mais le reste des spécifications de la caméra sont les mêmes.

Le Pixel 6 arbore une dalle OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz, alors que le Pixel 6a a été commercialisé comme ayant un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Google nous a peut-être menti sur cette partie. Il s’avère que le Pixel 6a peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le taux de rafraîchissement fait référence au nombre de fois que l’écran se rafraîchit entièrement chaque seconde et un taux de rafraîchissement plus élevé permet un défilement plus rapide et des animations plus fluides.

Même si la dalle OLED lumineuse du Pixel 6 a a été saluée par la plupart des critiques, ce qui le place au-dessus du concurrent fabriqué par Apple, l’iPhone SE, qui a une dalle LCD, mais en dessous du Galaxy A53 de Samsung, qui affiche une dalle de 120 Hz, s’il est théoriquement capable d’un taux de rafraîchissement plus élevé, qui ne le voudrait pas, n’est-ce pas ?

Le développeur Nathan, qui se fait appeler @TheLunarixus sur Twitter, a découvert que Samsung a spécifié l’écran du Pixel 6a avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et sur le Pixel 6a, il peut effectivement fonctionner à 90 Hz, mais pour une raison quelconque, Google a plafonné le taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Alors, pourquoi Google retient-il l’expérience du Pixel 6a ?

Le Pixel 6 commence à 599 euros, tandis que le Pixel 6a commence à 449 euros. Le prix légèrement plus élevé vous permet d’obtenir davantage de RAM, une meilleure caméra principale, une batterie un peu plus grande de 4 614 mAh avec le support de la charge rapide de 30 W par rapport à la batterie de 4 410 mAh du Pixel 6a avec un support de 18 W, et une meilleure construction avec un dos en verre et un cadre en alliage par opposition au dos en composite thermoformé du Pixel 6a.

La force de la caméra de Google réside dans le logiciel, donc même si le Pixel 6a a une caméra principale de 12,2 mégapixels, son rendement n’est pas radicalement différent de celui de la caméra principale à plus haute résolution du Pixel 6. Le taux de rafraîchissement élevé est l’autre grand facteur de différenciation, et cela pourrait être la raison pour laquelle Google l’a artificiellement limité sur le Pixel 6a.

En outre, le Pixel 6a a une batterie plus petite par rapport au Pixel 5a, qui était livré avec une batterie de 4 680 mAh, et Google dit qu’elle durera 24 heures en utilisation modérée. Un taux de rafraîchissement de 60 Hz est moins énergivore pour la batterie, donc cela pourrait être une autre raison pour laquelle Google a limité le Pixel 6a à 60 Hz.

Dans l’ensemble, le Pixel 6 et le Pixel 6a sont tous deux d’excellents smartphones et l’un des meilleurs appareils Android du marché. De plus, avec le meilleur Pixel 7 à l’horizon, il est possible que Google permette un taux de rafraîchissement plus élevé en bas de la ligne.