Sonos retarde le lancement de son nouveau caisson de basse sans fil « Sub Mini »

Plus tôt cette année, The Verge a révélé des rendus du prochain produit de Sonos — un caisson de basse sans fil nommé « Sub Mini ». Quelques semaines plus tard, les dépôts de la FCC ont confirmé que l’appareil était réel et que son lancement pourrait être très proche. Cependant, Sonos a maintenant pratiquement confirmé que le nouveau caisson de basse Sub Mini a été retardé avant même son annonce officielle.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs pour annoncer les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022 de la société, le PDG de Sonos, Patrick Spence, a déclaré que l’équipe restait engagée à lancer deux nouveaux produits chaque année. Cependant, Erin Pategas, porte-parole de Sonos, a ensuite déclaré à The Verge que l’entreprise a « décidé de repousser un lancement de produit anticipé » au premier trimestre 2023.

Bien que la société n’ait pas mentionné le Sonos Sub Mini, c’était le produit dont tout le monde attendait l’annonce cet été. Après l’annonce d’aujourd’hui, il semble que l’appareil sera lancé entre octobre et décembre, au cours du premier trimestre fiscal 2023 de Sonos.

Comme le montrent les rendus qui ont fuité, le Sonos Sub Mini a une forme cylindrique compacte. Les détails des spécifications techniques et des prix restent flous, mais le nom suggère que le produit sera un caisson de basses plus abordable — car la société a déjà un appareil Sonos Sub qui coûte 849 euros.

Le Sonos Sub Mini pourrait être un excellent compagnon pour les barres de son Ray et Beam, car ces dispositifs sonores ne sont généralement pas si bons pour fournir des basses puissantes. L’un des grands aspects des appareils Sonos est qu’ils sont compatibles avec la technologie AirPlay 2, de sorte que les consommateurs peuvent facilement les jumeler avec des appareils Apple tout en profitant de la même prise en charge multi-pièces offerte par les HomePod.

Un chiffre d’affaires en baisse

Sonos a déclaré un chiffre d’affaires de 371,8 millions de dollars pour le 3e trimestre de l’exercice 2022, en baisse de 1,8 % sur un an. L’entreprise affirme que la situation macroéconomique actuelle, qui a provoqué une forte inflation a affecté le marché de l’entreprise. Sonos impute en partie la réduction des ventes mondiales de téléviseurs à la faible demande pour la nouvelle barre de son Sonos Ray à 299 euros.

Malgré cela, la société reste optimiste et pense que ses nouveaux produits d’entrée de gamme offriront une bonne expérience audio aux consommateurs qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent pour un équipement sonore haut de gamme.