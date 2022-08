Google Agenda aidera désormais vos collègues à vous retrouver dans un bâtiment

Obtenir la paix au bureau pourrait être un peu plus difficile maintenant grâce à une nouvelle mise à jour de Google Agenda. L’application d’agenda a reçu une nouvelle mise au point qui permettra désormais aux gens de localiser votre emplacement, même si vous travaillez dans un campus ou un espace de bureaux à plusieurs bâtiments.

Les utilisateurs pourront désormais sélectionner un bureau spécifique dans un immeuble comme lieu de travail, et cette information sera affichée dans l’emplacement Google Agenda correspondant.

En plus d’offrir cette visibilité supplémentaire, Google affirme que cette mesure permettra à Agenda de proposer des suggestions plus intelligentes pour les salles de réunion, au lieu de vous obliger à faire un sprint dans un autre bâtiment pour passer un appel.

Cela permettra également aux collègues de mieux comprendre d’où vous prévoyez de travailler un jour donné — si vous le souhaitez, bien sûr. Selon l’entreprise, cette mise à jour pourrait également être utile à ceux qui gèrent les calendriers d’autres personnes, comme les assistants de direction, qui peuvent désormais mettre à jour le lieu de travail du calendrier d’une personne.

« Que vous suggériez une salle de réunion à vos collègues ou que vous souhaitiez savoir où quelqu’un pourrait travailler pour la journée, nous espérons que cette mise à jour facilitera la planification de la collaboration en personne », ajoute le blog de mise à jour de Google Workspace annonçant la nouvelle.

Une fonctionnalité très utile dans un monde de travail hybride

Les entreprises qui souhaitent utiliser cet outil doivent s’assurer que l’option « Lieu de travail » est activée dans Google Agenda. Les bureaux dans les immeubles structurés doivent également être définis dans la console d’administration.

La fonctionnalité est en cours de déploiement et sera disponible pour Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus et Nonprofits, ainsi que pour les anciens clients de G Suite Business. En revanche, les titulaires de comptes Google personnels, ainsi que les clients de Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline et les anciens clients de G Suite Basic ne pourront pas y accéder.

Cette mise à jour est la dernière d’une série de modifications apportées à Google Agenda, qui permettra également aux utilisateurs de définir leur lieu de travail par défaut, plutôt que d’avoir à activer la fonctionnalité manuellement, ce qui permettra de savoir plus facilement si quelqu’un est dans les parages pour une réunion en face à face ou un appel de vidéoconférence.