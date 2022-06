La Sonos Sub Mini passe maintenant par la FCC

Avec le récent lancement de la Sonos Ray, une barre de son petite et (selon les normes de Sonos) abordable, les questions sur les plans de la société pour un subwoofer plus petit et plus abordable sont passées à la vitesse supérieure. Nous avons maintenant la première preuve tangible qu’un subwoofer — probablement appelé Sonos Sub Mini – est en route : le produit a été repéré par Janko Roettgers de Protocol, dans un récent dépôt de la Commission fédérale des communications (FCC), ce qui est généralement un signe fort qu’une annonce est imminente.

Les documents sont peu détaillés — il n’y a aucune mention du nouveau produit par son nom et aucune photographie du produit — mais ils apportent quelques éclaircissements sur certains aspects. Selon un diagramme indiquant l’emplacement de l’étiquette d’identification FCC requise, l’enceinte — qui porte la désignation de modèle Sonos, S37 — est cylindrique. Nous pouvons voir le fond de l’enceinte, qui semble être un cercle parfait, ainsi que ce qui ressemble à quatre « pieds » ou supports.

Sonos Sub Mini incoming 👀 https://t.co/ocH1Y0taxL — Janko Roettgers (@jank0) June 1, 2022

Cela correspond à un précédent rapport de Chris Welch de The Verge, qui a présenté des rendus qui, selon lui, étaient basés sur des photos de l’enceinte réelle.

Au centre de ce cercle se trouve une anse ovale, avec un port Ethernet et une entrée d’alimentation, qui sont tous deux des caractéristiques standard de chaque enceinte Sonos à ce jour. Il n’y a pas de découpe dans le bas de l’enceinte pour acheminer ces deux câbles, mais c’est probablement parce que les pieds du caisson de basse offrent un dégagement suffisant pour rendre cela inutile.

Le diagramme confirme également que Sonos prévoit de proposer la nouvelle enceinte en noir et blanc, ce qu’elle a fait avec un grand nombre de ses produits de home cinéma, notamment les Sonos Ray, Sonos Beam, Sonos Arc et Sonos Sub.

Une petite taille

Mais le document nous donne également un autre indice sur la Sub Mini – sa taille. Nous ne savons pas quelle sera sa hauteur, mais étant donné les dimensions de l’étiquette, soit 34,96 millimètres, nous pouvons extrapoler en mentionnant le reste du diagramme pour arriver à un diamètre approximatif de 203 mm. La Sub Mini est donc très « mini ».

Mais malgré une si petite empreinte, la Sub Mini pourrait être assez puissante pour le son d’entrée de gamme. Le KC62 de KEF montre à quel point un minuscule subwoofer sans fil peut être puissant, puisqu’il parvient à faire entrer 1 000 watts de puissance de crête dans une petite enceinte, ce qui n’est pas beaucoup plus grand que le modèle de Sonos qui n’a pas encore été lancé.

Alors, combien coûtera la Sonos Sub Mini, et quand pourrons-nous l’acheter ? Les deux sont encore inconnus. La Sonos Ray étant déjà en vente il serait étonnant que Sonos retarde le lancement de la Sub Mini.