L’iPhone 14 n’est pas affecté par les tensions géopolitiques actuelles

Apple est l’une des entreprises dont les fournisseurs dépendent encore fortement des usines chinoises, et il va sans dire que les récentes tensions géopolitiques qui ont émergé dans la région ont fait croire à beaucoup que la prochaine génération d’iPhone pourrait finir par être retardée.

Bien sûr, ce serait un terrible scénario pour Apple, et c’est la raison pour laquelle Apple a travaillé 24 heures sur 24 ces derniers temps pour réduire sa dépendance à la production chinoise.

Mais, il s’avère que, malgré les tensions géopolitiques actuelles, la production de l’iPhone 14 n’est en rien affectée, les travaux sur l’appareil progressant toujours selon le calendrier initial.

L’information provient du célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, qui affirme dans un nouveau tweet que la production de masse de l’iPhone de nouvelle génération est toujours en bonne voie, sans aucun retard sur le radar.

« Bien que certains investisseurs se soient récemment inquiétés du fait que la production de masse et le calendrier d’expédition des modèles d’iPhone 14 puissent être affectés par la géopolitique, ma dernière enquête indique qu’il n’y a actuellement aucun impact sur la chaîne d’approvisionnement des modèles d’iPhone 14″, explique Kuo.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022