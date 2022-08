Meta étend le support NFT sur Instagram à 100 pays

La semaine dernière, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a confirmé que la firme commence à prendre en charge le NFT sur Instagram dans le monde entier. Après le lancement initial du test NFT du réseau social en mai, l’expansion a commencé.

Les utilisateurs et les entreprises de plus de 100 pays d’Afrique, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques pourront désormais partager leurs NFT sur Instagram grâce à cette extension. Seuls quelques créateurs américains avaient accès à cette aide avant l’extension.

Il suffit de connecter votre porte-monnaie numérique à Instagram pour partager des objets de collection numériques. La firme précise en outre qu’elle prendra en charge Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet et Dapper Wallet sous peu. Ethereum, Polygon et Flow sont les blockchains prises en charge. Instagram ne facture pas le partage de pièces de collection numériques.

La fonctionnalité NFT d’Instagram permet aux utilisateurs de relier un portefeuille numérique, de partager des NFT et d’identifier un créateur et un collectionneur. Vous pouvez partager des NFT sur votre flux Instagram, vos Stories ou vos discussions. Une fois posté, un objet de collection numérique scintille et affiche des informations publiques comme le NFT.

Plus tôt cette année, Zuckerberg a déclaré que Meta allait travailler sur des NFT en réalité augmentée 3D pour les Stories Instagram en utilisant Spark AR, la technologie logicielle de RA de l’entreprise. La firme a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais partager des trésors numériques sous forme de stickers AR dans les Stories. Cette extension souligne le travail de Meta pour élargir l’accès à la technologie du Web 3.0 par le biais des NFT et aider les créateurs qui souhaitent monétiser leur travail et développer des communautés avec leurs abonnés et collectionneurs.

Thanks so much for spending time with me and my hopes and learnings in Web3. If you want to start experimenting in the space, check out this video on how to share digital collectibles on Instagram — now available in more countries internationally. (13/13)https://t.co/mi7ingXbo8 pic.twitter.com/KeUnPLMvt7

— Instagram (@instagram) August 4, 2022