Elon Musk a une maison près de la base de SpaceX assez banale

Elon Musk est connu depuis longtemps pour ses excentricités — de son désir de construire une colonie humaine sur Mars au nom imprononçable de son nouveau-né, X Æ A-12. Néanmoins, ces tendances ne l’ont pas empêché d’avoir le sens des affaires. En tant que PDG de Tesla et fondateur de Space X et de The Boring Company, il est l’un des hommes les plus riches du monde.

En mai 2020, Musk a annoncé qu’il avait l’intention de vendre la plupart de ses actifs. Il a déclaré dans un tweet : « Je vends presque toutes mes possessions physiques. Ne posséderai pas de maison ». En 2022, le Wall Street Journal a rapporté qu’il avait vendu 7 de ses maisons pour 130 millions de dollars.

Que fait donc un riche entrepreneur technologique comme Musk après avoir vendu ses maisons ? Il a fait ses valises et s’est installé à Austin, au Texas, dans une maison qui est sans aucun doute différente de ce que l’on pourrait attendre d’un milliardaire excentrique.

Pour un homme qui est l’un des plus riches du monde, la toute nouvelle demeure de Musk est modeste. Il a déclaré sur Twitter : « Ma résidence principale est une maison à 50 000 dollars à Boca Chica/Starbase que je loue à SpaceX. Mais c’est assez génial ».

I’ve actually been living in a ~$50k house in south Texas for past 2 years, not Boxabl (cool product tho).

Feels more homey to live in a small house.

—Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2021