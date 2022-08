La nouvelle smartwatch Enduro 2 de Garmin offre une autonomie jusqu’à 550 jours !

Loin d’être le fabricant de smartwatches le plus performant au monde, Garmin est pratiquement inégalé en matière d’autonomie de batterie, vendant des tas de wearables à des prix différents, capables de dépasser facilement les modèles super populaires d’Apple et de Samsung dans à peu près toutes les conditions.

Sans surprise, le vétéran de l’industrie continue de jouer sur ses forces, en dévoilant une autre championne de l’endurance, la Garmin Enduro 2, en échange d’une énorme somme de 1 099,99 euros. À ce prix, il est évident que la Garmin Enduro 2 n’entre pas directement en concurrence avec les Apple Watch Series 8 ou la Galaxy Watch 5 (ou même la Watch 5 Pro) qui sont sur le point d’arriver, et qu’elle vise un public très spécifique plutôt que les masses. Évidemment, je parle des coureurs de fond professionnels, des nageurs, des randonneurs, des vététistes et autres athlètes « ultra-performants », des aventuriers et des amateurs de plein air, qui apprécieront sans aucun doute les deux aspects d’endurance de premier ordre de la Enduro 2.

Vous disposez d’une conception robuste, mais « sophistiquée » et légère, faite d’une combinaison robuste de polymères renforcés de fibres, de titane et d’une lentille dite « Power Sapphire » garantissant une durabilité à long terme, même dans les environnements les plus difficiles et les scénarios d’utilisation les plus durs, ainsi qu’une autonomie de batterie allant jusqu’à 550 jours.

Eh oui, cette montre peut (théoriquement) s’allumer pendant bien plus d’un an sur une seule charge. Mais parce que ce chiffre n’est pas exactement facile à atteindre, Garmin annonce principalement deux chiffres significativement plus bas, mais encore puissamment impressionnants. Grâce à la « récupération solaire améliorée », la Enduro 2 peut tenir 46 jours en « mode montre intelligente » et jusqu’à 150 heures en « mode GPS » avant d’avoir besoin d’être rechargé, ce qui est certainement suffisant pour n’importe quelle aventure ou séance d’entraînement extrême en extérieur que vous pourriez avoir en tête. Vous prévoyez de longues séances d’entraînement en intérieur, sans aucune exposition au soleil ? Ne vous inquiétez pas, car elle peut également tenir jusqu’à 110 heures avec le GPS allumé en permanence et 34 jours en mode « smartwatch » sans tenir compte de la recharge solaire.

En attendant, il va sans dire que les 1 099 euros vous permettront d’acquérir une gamme complète de capteurs et d’outils de santé, allant de la fréquence cardiaque à l’oxygène dans le sang, en passant par l’énergie corporelle globale, la respiration, l’hydratation, le sommeil et la surveillance du stress, sans oublier la nouvelle fonction complète Health Snapshot qui fournit des aperçus pratiques de pratiquement tous les éléments ci-dessus pour vous aider à obtenir une meilleure image de votre bien-être.

Mais attendez, il y a plus

Bien sûr, les fonctions d’entraînement ultra-avancées de la smartwatch « ultra-performante » sont susceptibles de rendre son public cible beaucoup plus heureux que tout ce qui précède, en minimisant l’effort nécessaire pour faire passer votre forme physique (et votre processus de récupération) au niveau supérieur.

Cette section de la liste des spécifications et des capacités de la Enduro 2 comprend, entre autres, des éléments tels que l’ajustement de l’allure en fonction de la pente, un prédicteur visuel de course basé sur les résultats antérieurs et votre niveau de forme physique général, un minuteur de repos automatique garanti pour être utile pendant les activités « d’ultra-run », un ensemble de technologies exclusives de Garmin conçues pour vous aider à exploiter la dernière goutte d’énergie disponible sans pousser votre corps au-delà de ses limites, et naturellement, de nombreux outils utiles pour un certain nombre d’activités et d’événements sportifs spécifiques.

En bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à devenir la meilleure version de vous-même dans et en dehors des compétitions sportives, et en plus de tout cela, la Garmin Enduro 2 n’est pas mal pour une smartwatch robuste, pesant 70 g avec une bande élastique en nylon incluse, un écran tactile de 1,4 pouce avec une résolution de 280 x 280 pixels, et une seule option de boîtier de 51 mm.

La Enduro 2 est évidemment compatible avec les iPhone et les smartphones Android.