Les numéros de modèle et le nom de code du Galaxy S23 Ultra ont été divulgués

On s’attend à ce que le Galaxy S23 Ultra soit une véritable bombe en matière de spécifications , avec une unique variante du chipset Snapdragon 8 Gen 2, sans aucun Exynos pour brouiller les pistes, une connectivité modem 5G inégalée, une nouvelle génération d’écran OLED M12 par Samsung, et, surtout, un capteur photo principal de 200 mégapixels avec un capteur HP2 qui sera personnalisé pour le modèle Ultra, et le Ultra seulement.

Tous les numéros de modèle du Galaxy S23 Ultra sont les suivants SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 et SM-S918W sont tous associés au Galaxy S23 Ultra. Comme d’habitude, les suffixes désignent également les versions double SIM et déverrouillées pour diverses régions géographiques, mais ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’il y a bien un tel smartphone phare qui est actuellement préparé par Samsung, au cas où quelqu’un aurait des doutes.

Dans tous les cas, la fuite des noms de code du prochain flagship non pliable de Samsung provient d’une build précoce du firmware, relayé par PassionateGeekz et vu par Pricebaba . Nous voyons en fait le nom Samsung Galaxy S23 Ultra mentionné pour la première fois ici, comme vous pouvez le voir dans les portions de code respectives du firmware ci-dessous :

