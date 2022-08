La rumeur d’un Mac mini plus puissant circule depuis longtemps et, selon Mark Gurman de Bloomberg, il pourrait même être équipé de la prochaine puce M2 Pro.

Gurman a déclaré qu’Apple se prépare à lancer un Mac mini M2 et un Mac mini M2 Pro, qui devrait arriver sur le marché comme étant le Mac mini Pro. Le PC compact conservera également son design iconique en forme de boîte. « Attendez-vous à ce qu’une refonte du Mac mini comprenne des options M2 et M2 Pro », écrit Gurman dans la newsletter Power On. « Je ne crois pas non plus que la machine bénéficiera d’une refonte majeure à court terme ».

La nouvelle puce M2 d’Apple alimentera le Mac mini mis à jour, tandis que la version Pro comprendra une puce M2 Pro encore inédite, dotée de 8 cœurs de performance et de 4 cœurs d’efficacité. Ce M2 Pro aura devrait se vanter de graphismes nettement améliorés par rapport au M2 avec des cœurs de GPU supplémentaires.

Apple travaillait sur un Mac mini M1 Pro depuis 2020, selon Gurman. Il devait être lancé l’année dernière ou au début de cette année, mais les sources de Gurman lui ont dit qu’un Mac mini alimenté par la puce M1 Pro « n’est maintenant plus sur la table ». C’est logique, car le successeur de la puce est déjà lancé dans le MacBook Air M2 et le MacBook Pro de 13 pouces.

9to5Mac a corroboré les sources de Gurman et a ajouté les noms de code pour les nouveaux modèles : J473 fait référence au Mac mini M2, tandis que J474 fait référence au Mac mini mis à niveau avec une puce M2 Pro. Apple ne sortira pas de Mac mini avec des puces M2 Max ou Ultra, ajoute le site.

La fin du Mac Studio

Le Mac mini M2 Pro serait en concurrence directe avec le Mac Studio d’Apple, sorti l’année dernière. 9to5Mac ajoute même que Gurman pense qu’Apple abandonnera complètement le Studio équipé de la puce M1.

Un Mac mini M2 Pro est une autre rumeur qui pourrait être annoncée plus tard lors de l’événement d’automne d’Apple, généralement en octobre ou novembre. Il y aura très probablement des MacBook Pro 14 et 16 pouces rafraîchis avec des puces M2 Pro et M2 Max, ainsi qu’un iPad Pro 11 pouces rafraîchi et équipé de la puce M2.