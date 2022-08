Test du UGREEN Nexode 65 W USB-C : un chargeur compact pour trois appareils

Les appareils alimentés par USB-C devenant omniprésents, si ce n’est encore universel, avoir un bon chargeur compatible est indispensable. Si ce chargeur peut prendre en charge plusieurs appareils à la fois tout en restant compact comme le chargeur USB-C Nexode 65W d’UGREEN, c’est encore mieux. Avec un prix de 55,99 euros, il pourrait être le must-have en déplacement où à la maison.

Les chargeurs au nitrure de gallium (GaN) comme le Nexode 65 W sont devenus de plus en plus populaires en raison de leur taille réduite et de leur puissance de sortie élevée.

Comme je vais le détailler, ce petit boîtier est suffisamment puissant pour remplacer le chargeur de votre smartphone, de votre tablette et de vos écouteurs, et peut-être même celui de votre ordinateur portable.

UGREEN Nexode 65 W : caractéristiques

Avec 65W de puissance totale, le Nexode fournit suffisamment de watts pour alimenter correctement les smartphones et tablettes USB-C les plus grands, ainsi que de nombreux ordinateurs portables de milieu de gamme avec des tailles d’écran plus petites. Par exemple, l’ordinateur portable MacBook Pro de 13 pouces est livré avec un adaptateur d’alimentation USB-C de 61W, tandis que les modèles de 14 et 16 pouces sont fournis avec respectivement 67 W et 140 W, dépassant ce dont le Nexode est capable.

Mais là encore, pour la plupart des autres appareils, 65 W suffisent amplement, avec des appareils comme les iPhone d’Apple et les smartphones et tablettes Samsung Galaxy prenant en charge les protocoles de charge rapide du Nexode, qui peuvent recharger les batteries prises en charge jusqu’à 50 % en 30 minutes environ. Bien sûr, comme nous le verrons plus loin, les 65 W du Nexode sont partagés entre ses deux ports USB-C et son port USB-A. Vous devez donc faire attention à ce que vous branchez et à la puissance dont chacun de vos appareils a besoin.

UGREEN Nexode 65 W : design

Si certains appareils nécessitent une puissance de sortie totale supérieure à 65 W, pourquoi ne pas opter pour des chargeurs prenant en charge 100 W ou plus ? La taille est une bonne raison. Avec des dimensions de 66,04 x 40,64 x 30,48 mm, le Nexode est deux fois plus petit que les chargeurs typiques de 100 W, même que celui d’UGREEN lui-même, et jusqu’à un tiers plus petit que les adaptateurs secteur USB-C fournis avec de nombreux ordinateurs portables.

Bien que l’apparence passe après la fonction dans le cas des chargeurs, il convient de noter qu’en ce qui concerne les blocs arrondis et rectangulaires, le Nexode est élégant, en particulier lorsque la fiche CA à deux broches est rétractée. C’est un produit agréable à regarder, avec des lettres noires sur un châssis gris foncé. Sur un côté se trouve la marque UGREEN, tandis que sur l’autre se trouve l’indicateur 65 W pour sa puissance totale. Malheureusement, les étiquettes des ports, de haut en bas, USB-C1, USB-C2 et USB-A, sont très difficiles à lire, avec de petits caractères et une impression légère.

Bien sûr, il n’y a aucune raison pratique de connaître les étiquettes des ports d’un appareil qui ne fait que se charger, si ce n’est pour s’assurer que l’on utilise en priorité l’USB-C1 pour une puissance maximale. Mais étant donné que le chargeur peut être branché à l’envers, des étiquettes plus claires auraient été utiles pour mieux distinguer entre USB-C1 et USB-C2.

Comme avec tout chargeur compact, la puissance totale de sortie du Nexode est partagée entre les trois sorties. Si vous utilisez l’un ou l’autre des ports USB-C1 ou USB-C2, vous obtiendrez une capacité de charge rapide de 65W si votre appareil le supporte. Si vous utilisez le port USB-A, la puissance de sortie maximale n’est que de 22,5 W. C’est une bonne raison pour laquelle de nombreux appareils adoptent la norme USB-C, plus performante.

Si vous utilisez deux ports, USB-C1 et USB-C2, l’un est capable de fournir 20W et l’autre 45W, peu importe lequel. Si vous avez besoin de charger un appareil USB-A en même temps qu’un appareil USB-C, il faut utiliser l’USB-C1, qui fournit 45W de puissance, laissant 18W pour l’USB-A. Si, au contraire, vous utilisez les ports USB-C2 et USB-A pour alimenter ces mêmes appareils, vous n’obtiendrez que 8,5 W sur chaque port et perdrez les capacités de charge rapide.

Enfin, si vous devez utiliser les trois ports en même temps, vous obtiendrez 45 W sur le port USB-C1, 8,5 W sur le port USB-C2 et 8,5 W sur le port USB-A.

Tout ce qui précède est un peu compliqué, mais c’est comparable à d’autres chargeurs USB multiport. Donnez la priorité au port USB-C le plus élevé pour charger des appareils électroniques plus volumineux et vous serez prêt à partir.

UGREEN Nexode 65 W : verdict

Si le chargeur UGREEN Nexode 65W USB-C est un chargeur indéniablement compact, sa longueur de 66,04 mm présente quelques petits problèmes lorsqu’il est branché sur certaines prises de courant. Si vous le branchez sur une prise murale verticale, il dépassera de toute sa longueur de 66,04 mm. Cette longueur ne tient pas compte non plus de la longueur des câbles USB-C ou USB-A que vous y branchez.

D’autre part, les prises secteur orientées horizontalement, comme celles situées au sol ou sur une multiprise, bénéficient en fait de l’orientation verticale du Nexode. Quel que soit l’appareil dans lequel vous branchez le Nexode, grâce à sa hauteur et à sa largeur compactes, il s’intègre bien aux autres prises, n’occupant généralement qu’un seul espace de prise et laissant beaucoup de place pour les autres.

Même s’il ne prend pas en charge les appareils qui consomment beaucoup d’énergie, le Nexode a toutes les chances d’être l’une des vedettes de votre collection de chargeurs. Il s’agit d’un compagnon mobile idéal qui peut se glisser dans n’importe quel sac ou poche, mais aussi d’un chargeur compact pour la maison, en particulier si vous gardez à l’esprit la façon dont la puissance est répartie sur chacun de ses trois ports.