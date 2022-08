Intel lance les graphiques discrets Arc Pro pour les ordinateurs portables et de bureau

Intel poursuit sa poussée dans le secteur du graphique discret. Au début de l’année, la société a lancé ses premiers GPU de la marque Intel Arc pour les ordinateurs portables grand public, et elle prévoit d’ajouter bientôt des GPU pour les ordinateurs de bureau à sa gamme. Malheureusement, cette gamme de cartes ne comprend pas l’Arc Alchemist de jeu que vous aviez probablement en tête.

Jusqu’à présent, l’accent a surtout été mis sur les jeux vidéo. Mais hier, lors du SIGGRAPH 2022, Intel vient de dévoiler ses premières solutions graphiques « Arc Pro » conçues pour les PC mobiles et de bureau de type station de travail. En effet, la gamme comprend l’Arc Pro A30M pour les stations de travail mobiles et les Arc Pro A40 et Arc Pro A50 pour les ordinateurs de bureau de petite taille.

Selon Intel, ces nouveaux GPU ont été conçus pour répondre aux exigences de tous les types de logiciels professionnels. Cela inclut les applications dans les marchés de la conception, de la fabrication, des médias, du divertissement, de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.

L’Arc Pro A30M trouvera sa place dans les stations de travail portables et les deux autres seront installés dans des ordinateurs de bureau compacts. Nous savons également que l’Arc Pro A40 est un GPU à fente unique et que l’Arc Pro A50 est un modèle à double fente. Étant donné la convention de dénomination, il s’agit d’options d’entrée et de milieu de gamme, étant donné que le GPU phare d’Intel est le A770.

Intel Arc Pro A40 (Desktop) Intel Arc Pro A50 (Desktop) Intel Arc Pro A30M (Mobile) Performance de pointe 3.5 TFLOPS en Single Precision 4.8 TFLOPS en Single Precision 3.5 TFLOPS en Single Precision Coeurs Xe 8 coeurs ray tracing 8 coeurs ray tracing 8 coeurs ray tracing Unités d’exécution 128 128 128 Fréq. base GPU 2 GHz 2 GHz 2 GHz Memoire 6 Go GDDR6 6 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Interface mémoire 96 bit 96 bit 64 bit Bande passante de la mémoire 192 Go/s 192 Go/s 128 Go/s Sorties d’affichage 4 x Mini DisplayPort 1,44 x Mini DisplayPort 1.4 Spécifique aux ordinateurs portables, prenant en charge jusqu’à 4 écrans. Consommation électrique 50w de puissance de crête dans un format à fente unique 75w de puissance de crête dans un format à deux fentes 35 — 50W de puissance de crête et logiciel certifié ISV

Destinées aux professionnels

Toutes les cartes prennent en charge des fonctions telles que le ray tracing, l’ombrage à taux variable, le codage et le décodage matériel H.264, H.265 et AV1, ainsi que les fonctions Intel Deep Link Hyper Compute et Encode. Et ils prennent tous en charge DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.2, OpenGL 4.6 et OpenCL 2.1.

Bien que ces GPU puissent certainement être utilisés pour le jeu, ils sont vraiment conçus pour les personnes qui veulent les exploiter pour la création de contenu, l’apprentissage automatique ou d’autres applications professionnelles.

Introducing the Intel Arc Pro A-series professional range of GPUs. Learn more about Intel Arc Pro A30M GPU for mobile, and the Intel Arc Pro A40 (single slot) and A50 (dual slot) GPUs for small-form factor desktops. #IntelArc https://t.co/nnA3X1hLjj pic.twitter.com/ZqrIpMqs92 —Intel News (@intelnews) August 8, 2022

Intel précise que les nouveaux GPU Arc Pro sont également accompagnés d’une garantie de 3 ans. Les nouveaux GPU devraient être disponibles dans le courant de l’année, lorsqu’ils commenceront à apparaître dans des PC de type station de travail « provenant des principaux partenaires de l’écosystème mobile et de bureau ».

Dans la mesure où nous attendons également le lancement officiel et mondial de la gamme Intel Arc destinée aux consommateurs, il semble maintenant qu’Intel sortira plusieurs GPU avant la fin de l’année.