Voici le drone FPV cinewhoop DJI Avata en action

Il semble qu’un nouveau drone DJI doté d’une technologie de vue à la première personne (FPV) et suffisamment petit pour être piloté en intérieur soit sur le point de voir le jour.

Une vidéo vient de fournir un aperçu du DJI Avata, le drone FPV de DJI dont les rapports suggèrent qu’il sera conçu pour être pilotable en intérieur grâce à un design compact, dit « cinewhoop ». Le DJI Avata fait suite au lancement du DJI FPV, le premier drone FPV (first-person view) de la société, sorti l’année dernière.

La vidéo, qui a été postée par @OsitaLV, une source très prolifique sur les drones, semble montrer le drone piloté avec le contrôleur de mouvement de DJI, qui était déjà disponible avec son premier drone FPV l’année dernière. Le pilote du drone porte une paire de lunettes FPV différente de toutes celles que DJI propose actuellement sur le marché, ce qui suggère qu’il s’agit du nouveau modèle présenté dans les fuites précédentes. Ces DJI Goggles 2 semblent avoir un design analogue à la paire existante, mais avec un design plus petit et plus compact.

looks like Avata has somatosensory support, and it was really under KOL’s evaluation pic.twitter.com/PLnhPbkpYa —OsitaLV (@OsitaLV) August 6, 2022

La vidéo ne donne pas un grand aperçu du drone lui-même, mais heureusement une série d’autres images ont fuité pour le montrer plus en détail. Une image apparente de son emballage semble confirmer la marque Avata, tandis qu’un regard plus attentif à la boîte postée par @DealsDrone suggère que le drone sera capable de filmer des « vidéos stabilisées 4K », et pourrait être livré avec les DJI Goggles 2 et un contrôleur de mouvement dans la boîte (bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit un bundle spécial).

Les autres caractéristiques énumérées sur l’emballage comprennent un design « de la taille d’une paume », une « protection intégrée des hélices » et une « transmission HD à faible latence ».

Pendant ce temps, cette photo montre le drone aux côtés d’accessoires, y compris le contrôleur de mouvement, les lunettes FPV et le contrôleur standard. Une autre série de photos donne une vue rapprochée du drone sous tous les angles, y compris ses hélices protégées qui devraient réduire les dommages.

Un lancement au second semestre 2022

Selon les précédentes fuites, le DJI Avata pèsera environ 500 g, ce qui le place au-dessus du seuil de 250 g. Pour les personnes qui ont l’intention de l’utiliser uniquement pour la capture vidéo en intérieur (ou, peut-être, pour participer à des courses de drones), les restrictions pourraient être un peu plus faciles. Il y a moins d’informations sur les spécifications de sa caméra, mais la fuite @DealsDrone a précédemment rapporté qu’elle pourrait égaler la qualité de la récente Mini 3 Pro de DJI.

Maintenant, la grande question est de savoir quand nous pourrions voir le Avata lancé et son prix de sortie. Selon @OsitaLV, le DJI Avata devrait être lancé au cours du second semestre 2022. Avec toutes ces nouvelles informations, beaucoup de gens sont de plus en plus impatients de mettre la main sur ce nouveau drone DJI.