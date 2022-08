Le drone d’intérieur DJI Avata pourrait être accompagné d’un petit casque FPV

by

by

La rumeur du drone DJI Avata s’est rapprochée du décollage ces dernières semaines, et le lancement du modèle FPV vient de se rapprocher un peu plus grâce à une fuite du nouveau casque Goggles.

Les drones FPV (First Person View) sont pilotés à l’aide d’un casque qui vous donne une vue à vol d’oiseau de l’appareil. Et, il semble que le casque de DJI Avata sera beaucoup plus petit que les précédentes versions, si l’on en croit @Dealsdrone montrant le nouveau Goggles 2 porté par un pilote.

Bien qu’il existe déjà un casque « DJI Goggles V2 », un récent dépôt de la FCC a révélé que DJI nommerait simplement la nouvelle version compatible avec Avata « DJI Goggles 2 ». Selon ce dépôt, ce casque sera techniquement identique à l’actuel Goggles V2, la principale différence étant son design.

DJI Goggles V2, work with DJI Avata pic.twitter.com/V9OxKppC8p — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) August 3, 2022

Ce qui est intéressant avec ce nouveau casque, c’est sa petite taille par rapport aux versions précédentes des Goggles de DJI. Les versions antérieures ont été décriées, mais ceux dans la photo divulguée semblent être moins encombrants et ont moins d’antennes.

Une autre fuite sur les réseaux sociaux chinois compare également le casque à la taille d’une bouteille d’eau. Ce facteur de forme compact pourrait être une bonne nouvelle pour les vols dans des environnements plus chauds comme les intérieurs, qui devraient être l’habitat naturel du DJI Avata. Il s’agirait d’un drone de type « cinewhoop », conçu pour être piloté dans des espaces confinés, à proximité de personnes.

Un lancement imminent

Ce qui n’est pas clair dans cette fuite, c’est si les DJI Goggles 2 sont compatibles avec d’autres drones comme le DJI FPV, ou s’il s’agit d’un modèle dédié au DJI Avata. Nous devrons probablement attendre le lancement officiel pour le savoir, mais il semble que ce soit pour bientôt. Un autre habitué des fuites chez DJI, @OsitaLV, a également affirmé que le DJI Avata « a été envoyé à des KOLs pour évaluation », KOL étant un terme marketing pour « Key Opinion Leader ».

Avec le nouveau drone intrigant et son casque maintenant divulgués et enregistrés par la FCC, il semble qu’un lancement soit imminent pour ce qui serait un nouveau style de caméra volante pour le plus grand fabricant de drones du monde.