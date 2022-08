by

by

Sennheiser Momentum 4 Wireless : un nouveau design et une autonomie de 60 heures

Sennheiser Momentum 4 Wireless : un nouveau design et une autonomie de 60 heures

Aujourd’hui, Sennheiser annonce les derniers ajouts à sa collection de casques ANC phares avec le nouveau Momentum 4 Wireless. Centré sur l’amélioration de l’annulation active du bruit et un nouveau design, Sennheiser met le paquet sur la fonction avec une autonomie de 60 heures tout en abandonnant le style rétro habituel.

Sennheiser affirme que le Momentum 4 offre un « confort exceptionnel » et une suppression active du bruit supérieure à celle du Momentum 3 Wireless.

D’emblée, le nouveau Sennheiser Momentum 4 Wireless n’est pas tout à fait ce que nous attendons de la marque audio. Les précédents modèles phares étaient habillés des traditionnels styles rétro, mais plus maintenant. Fini le style cuir, place à une construction plus légère, censée offrir une expérience d’écoute plus confortable.

Le casque Momentum 4 Wireless s’apparente ainsi davantage aux derniers modèles de Bose et Sony qu’à l’esthétique caractéristique de Sennheiser. Une chose que Sennheiser ne copie pas de ses concurrents, c’est l’autonomie de la batterie, qui apparaît comme l’une des façons notables dont ces nouveaux produits se distinguent.

L’autonomie est presque deux fois supérieure à celle des concurrents, le Momentum 4 Wireless offrant jusqu’à 60 heures de lecture sur une seule charge.

Adieu le style rétro

En ce qui concerne les autres changements apportés à la nouvelle génération de casques, Sennheiser abandonne également les boutons physiques dont disposaient les modèles précédents pour contrôler la lecture sur son nouveau Momentum 4 Wireless. Cette caractéristique semble être liée au style rétro, qui est remplacé par des gestes de tapotement et de glissement. En parlant à nouveau du nouveau facteur de forme, ces nouveaux modèles ne peuvent plus se replier. Mais au moins, Sennheiser propose un étui amélioré. Une suppression active du bruit de qualité supérieure complète les nouveautés, ce qui permet à ces nouveaux produits de se mesurer aux meilleures alternatives de Bose et Sony.

À partir de là, Sennheiser conserve la plupart des caractéristiques. Les haut-parleurs internes de 42 mm sont en grande partie les mêmes que ceux de la précédente génération, mais ils ont été mis à jour pour compenser les années qui se sont écoulées depuis la sortie des prédécesseurs. La connectivité Bluetooth multipoint est toujours présente, soutenue par l’audio USB-C filaire et la prise en charge de AAC, SBC, aptX et aptX Adaptive.

​Le Sennheiser Momentum 4 Wireless sera disponible en précommande dans le monde entier ce 9 août, et en vente à partir du 23 août, avec un prix de vente conseillé de 349,90 euros.