Le Galaxy Z Flip 4 vient de s’afficher dans une prise en main

De nombreux fans de Samsung sont impatients de découvrir le Galaxy Z Flip 4. C’est l’un des smartphones Samsung les plus attendus de 2022. Cela aurait été bien mieux s’il était resté une grande surprise, mais les nombreuses fuites du Galaxy Z Flip 4 que nous avons vues nous incitent à ne pas être d’accord.

Mais, qu’avons-nous d’autre ? En fin de semaine dernière, quelques photos du Galaxy Z Flip 4 ont été mises en ligne. Il n’y a désormais plus aucun doute sur l’apparence de cet appareil. Des fuites massives ont déjà révélé tout ce que Samsung dévoilera lors du Unpacked du 10 août. Il ne sera donc pas surprenant que le Galaxy Z Flip 4 soit officiellement lancé lors de cet événement.

Comme le montrent ces photos publiées sur Twitter, Samsung a manifestement conservé les principaux changements de design pour une année supplémentaire. Le Galaxy Z Flip 4 ressemble presque au Galaxy Z Flip 3. Évidemment, ce pas que ce soit une mauvaise chose, car le Z Flip 3 est un smartphone très élégant, après tout.

Cet appareil semble également avoir une charnière plus fine que son prédécesseur et Samsung pourrait avoir réduit un peu les bords de l’écran. L’écran extérieur est censé passer de 1,9 à 2,1 pouces, et l’écran semble un peu plus grand. Mais au-delà de cela, il s’agit du même design.

De subtils changements

Dans l’ensemble, Samsung semble donc avoir apporté des changements subtils pour affiner le design de ses prochains smartphones pliables. Les changements les plus importants se trouveront sous le capot. Par exemple, les deux smartphones seront alimentés par le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, et pourraient être beaucoup plus rapides que les modèles qu’ils remplaceront. Et, le Z Flip 4 pourrait être doté d’une batterie et d’un système de charge plus impressionnants.

Cependant, les fans qui espéraient des changements de design majeurs pourraient être déçus. Reste à savoir si cela les empêchera ou non d’acheter le nouveau pliable. Le Galaxy Z Flip 4 devrait être dévoilé lors de l’événement Unpacked du 10 août. L’appareil sera très probablement commercialisé avant la fin du mois. Il est attendu aux côtés du Galaxy Z Fold 4, des smartwatches Galaxy Watch 5 et 5 Pro et des écouteurs Galaxy Buds Pro 2.