Apple pourrait retarder le lancement d’iPadOS 16 en octobre

Gurman indique également que le changement permettra à Apple de lancer iPadOS 16 plus près de la sortie de son nouveau matériel iPad ; il rapporte que la société travaille sur un iPad Pro avec la nouvelle puce Apple M2 et un iPad de base qui fera enfin le passage à l’USB-C.

Selon Gurman, ce retard est dû en partie à Stage Manager . Stage Manager permet entre autres de modifier la taille des fenêtres, d’ouvrir plusieurs apps en même temps et bien plus encore.

Selon les rapports, il y aura cette année un lancement séparé de l’ iOS 16 et de l’ iPadOS 16 . Apple apporte de gros changements au multitâche et à la collaboration dans iPadOS 16, en demandant aux utilisateurs et aux développeurs de s’habituer à son ambitieuse nouvelle interface utilisateur Stage Manager.